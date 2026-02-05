ΗΠΑ: Ισόβια κάθειρξη στον 59χρονο για την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

Ο δράστης καταδικάστηκε σε ισόβια συν 7 χρόνια για την ένοπλη ενέδρα στο γήπεδο γκολφ στη Φλόριντα το 2024.

ΗΠΑ: Ισόβια κάθειρξη στον 59χρονο για την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ
05 Φεβ. 2026 7:47
Pelop News

Ο 59χρονος Ράιαν Γουέσλι Ρουθ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης, συν επιπλέον 84 μήνες (7 χρόνια) ομοσπονδιακής φυλάκισης, για την απόπειρα δολοφονίας του τότε υποψήφιου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η ποινή επιβλήθηκε από την ομοσπονδιακή δικαστή Αϊλίν Κάνον στο δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Φλόριντα, μετά την ομόφωνη καταδίκη του από ενόρκους τον Σεπτέμβριο του 2025 για όλες τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η απόπειρα δολοφονίας υποψηφίου για την προεδρία των ΗΠΑ, η επίθεση κατά ομοσπονδιακών οργάνων επιβολής της τάξης και διάφορες κατηγορίες που αφορούν όπλα.

Το περιστατικό συνέβη στις 15 Σεπτεμβρίου 2024, λίγες εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου 2024. Πράκτορες της Υπηρεσίας Μυστικής Προστασίας (Secret Service) εντόπισαν και πυροβόλησαν εναντίον του Ρουθ, ο οποίος βρισκόταν κρυμμένος σε θαμνώδη περιοχή εντός ιδιωτικού γηπέδου γκολφ του Ντόναλντ Τραμπ στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Σύμφωνα με το αποδεικτικό υλικό που παρουσιάστηκε στη δίκη, οι αρχές εντόπισαν επιτόπου ένα ημιαυτόματο τουφέκι Norinco SKS κινεζικής κατασκευής, εξοπλισμένο με διόπτρα και γεμάτο γεμιστήρα, καθώς και αλεξίσφαιρες πλάκες, ενώ υπήρχε και κάμερα τοποθετημένη σε φράκτη, στραμμένη προς το σημείο όπου βρισκόταν ο Τραμπ εκείνη τη στιγμή.

Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ δήλωσε ότι η ενέργεια του Ρουθ αποτελούσε «χυδαία επίθεση» κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος. Από την πλευρά του, ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Τζέισον Ρέντινγκ Κινιόνες υπογράμμισε ότι η επιβολή της ποινής αντανακλά τη θέση ότι η πολιτική βία δεν έχει καμία θέση στην αμερικανική κοινωνία και δεν θα γίνει ανεκτή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:38 Νεκρός 57χρονος σε τροχαίο στη Θηβών – Χαλκίδας ΦΩΤΟ
10:30 Απορρίμματα: ΣΥΔΙΣΑ Αχαΐας και ΦΟΔΣΑ Δυτικής Ελλάδος σε ρόλο πρωταγωνιστή
10:25 Πατρινό Καρναβάλι 2026: «Οι σχολές χορού παρουσιάζουν…» την Κυριακή
10:21 Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την Παρτιζάν Βελιγραδίου-Όλο το πρόγραμμα
10:14 «Ξηλώθηκε» κύκλωμα στην Αθήνα, στρατολογούσε αλλοδαπούς επαίτες
10:11 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:06 Οι κολυμβητές της ΝΕΠ στο Χειμερινό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας ΠΠ- ΠΚ Α΄-Β΄
10:03 Σήμερα η κρίση του Αρείου Πάγου για τους τόκους στα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τι προβλέπεται
9:57 Πότε χρειάζεται προσοχή ο συνδυασμός πυρετός και πόνος στη γρίπη
9:53 ΕΚΤ: Κρατάει τα επιτόκια αμετάβλητα
9:49 ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Να δοθούν απαντήσεις για το πολύνεκρο δυστύχημα στη Χίο
9:44 Τώρα και διαβατήρια για καμήλες μετά τα καλλιστεία!
9:44 Κώστας Σόμμερ: Εξιτήριο μετά την πνευμονία
9:41 Καθέλκυσε την 5η φρεγάτα AKDENIZ, η Τουρκία
9:33 Επιστολική ψήφος: Στο opengov.gr το νομοσχέδιο έως 16 Φεβρουαρίου, συνεδριάζει σήμερα η διακομματική επιτροπή 
9:30 Πάτρα: Βραβεύσεις και κοπή πίτας για τη Χορωδιά «Θεόδωρος Φωκαεύς» ΦΩΤΟ
9:23 Βία έξω από σχολείο στην Κρήτη: 13χρονος ξυλοκόπησε συμμαθητή του
9:20 Βορίδης για Σαμαρά: Αυτού του τύπου οι ισοπεδωτικές κριτικές δεν δημιουργούν πρόβλημα στη ΝΔ
9:11 Πάτρα: Οι περιοχές που θα υπάρξει διακοπή νερού σήμερα
9:10 Πάτρα: Διακοπή κυκλοφορίας πάλι στην Ακτή Δυμαίων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ