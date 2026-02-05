ΗΠΑ: Ισόβια κάθειρξη στον 59χρονο για την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

Ο 59χρονος Ράιαν Γουέσλι Ρουθ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης, συν επιπλέον 84 μήνες (7 χρόνια) ομοσπονδιακής φυλάκισης, για την απόπειρα δολοφονίας του τότε υποψήφιου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η ποινή επιβλήθηκε από την ομοσπονδιακή δικαστή Αϊλίν Κάνον στο δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Φλόριντα, μετά την ομόφωνη καταδίκη του από ενόρκους τον Σεπτέμβριο του 2025 για όλες τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η απόπειρα δολοφονίας υποψηφίου για την προεδρία των ΗΠΑ, η επίθεση κατά ομοσπονδιακών οργάνων επιβολής της τάξης και διάφορες κατηγορίες που αφορούν όπλα.

Το περιστατικό συνέβη στις 15 Σεπτεμβρίου 2024, λίγες εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου 2024. Πράκτορες της Υπηρεσίας Μυστικής Προστασίας (Secret Service) εντόπισαν και πυροβόλησαν εναντίον του Ρουθ, ο οποίος βρισκόταν κρυμμένος σε θαμνώδη περιοχή εντός ιδιωτικού γηπέδου γκολφ του Ντόναλντ Τραμπ στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Σύμφωνα με το αποδεικτικό υλικό που παρουσιάστηκε στη δίκη, οι αρχές εντόπισαν επιτόπου ένα ημιαυτόματο τουφέκι Norinco SKS κινεζικής κατασκευής, εξοπλισμένο με διόπτρα και γεμάτο γεμιστήρα, καθώς και αλεξίσφαιρες πλάκες, ενώ υπήρχε και κάμερα τοποθετημένη σε φράκτη, στραμμένη προς το σημείο όπου βρισκόταν ο Τραμπ εκείνη τη στιγμή.

Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ δήλωσε ότι η ενέργεια του Ρουθ αποτελούσε «χυδαία επίθεση» κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος. Από την πλευρά του, ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Τζέισον Ρέντινγκ Κινιόνες υπογράμμισε ότι η επιβολή της ποινής αντανακλά τη θέση ότι η πολιτική βία δεν έχει καμία θέση στην αμερικανική κοινωνία και δεν θα γίνει ανεκτή.

