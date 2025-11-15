ΗΠΑ και Ισραήλ σχεδιάζουν νέο «χάρτη» για τη Γάζα: Πράσινη ζώνη υπό στρατιωτικό έλεγχο και κόκκινη ζώνη για τους Παλαιστίνιους

Ένα νέο γεωπολιτικό σχέδιο που αναδιαμορφώνει πλήρως τη Γάζα φαίνεται πως προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνεργασία με το Ισραήλ, σύμφωνα με αποκαλυπτικά στρατιωτικά έγγραφα που φέρνει στο φως ο Guardian.

Το σχέδιο προβλέπει τη διαίρεση του παλαιστινιακού θύλακα σε δύο ζώνες: μια «πράσινη» υπό ισραηλινό και διεθνή στρατιωτικό έλεγχο, όπου θα ξεκινήσει η ανοικοδόμηση, και μια «κόκκινη» ζώνη, που θα παραμείνει στα χέρια των Παλαιστινίων.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Ουάσινγκτον προσανατολίζεται στην ανάπτυξη ξένων δυνάμεων –συμπεριλαμβανομένων ευρωπαϊκών στρατευμάτων– στην ανατολική Γάζα, εγκαταλείποντας την «κίτρινη γραμμή» που βρίσκεται σήμερα υπό ισραηλινό έλεγχο.

Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε ανώνυμα στην εφημερίδα χαρακτήρισε την πλήρη επανένωση της Γάζας ως «ιδανικό αλλά μη ρεαλιστικό στόχο» σε αυτή τη φάση.

Τα αρχικά σχέδια των ΗΠΑ για περιφραγμένους παλαιστινιακούς καταυλισμούς, που είχαν παρουσιαστεί ως «ασφαλείς κοινότητες», εγκαταλείφθηκαν, ωστόσο οι εξελίξεις δείχνουν ότι η πολιτική προσέγγιση της Ουάσινγκτον παραμένει ασαφής.

The US is planning a long-term partition of Gaza into a “green zone”—run by Israeli and international troops and open to reconstruction—and a “red zone”, where nearly all Palestinians have been displaced and where no rebuilding is planned. A proposed international stabilisation… pic.twitter.com/S6X4hj9jiN — Clash Report (@clashreport) November 15, 2025

Η δημιουργία μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης (ISF) αποτελεί κομβικό σημείο του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που θα επισημοποιεί τη δύναμη αυτή αναμένεται να εγκριθεί τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα, η Centcom των ΗΠΑ έχει ήδη καταρτίσει σχέδιο για την αποστολή έως 1.500 Βρετανών στρατιωτών με εξειδίκευση στην εξουδετέρωση βομβών, 1.000 Γάλλων στρατιωτών για την εκκαθάριση των δρόμων και τη διασφάλιση της περιοχής, καθώς και μονάδων από τη Γερμανία, την Ολλανδία και τις Σκανδιναβικές χώρες για ιατρική και τεχνική υποστήριξη.

Την ίδια ώρα, ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι χωρίς σαφές σχέδιο ανοικοδόμησης και αποχώρησης του ισραηλινού στρατού, η Γάζα κινδυνεύει να παγιδευτεί σε μια κατάσταση «ούτε πόλεμου ούτε ειρήνης».

Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι εξακολουθούν να ζουν σε σκηνές και πρόχειρα καταλύματα, με περιορισμένη πρόσβαση σε καθαρό νερό και είδη πρώτης ανάγκης, ενώ το 80% των κτιρίων έχει καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές.

Παρά την κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ συνεχίζει να περιορίζει τις ανθρωπιστικές αποστολές, ακόμη και σε βασικά αγαθά, με την Ουάσινγκτον να προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην πολιτική στήριξη προς το Ισραήλ και την ανάγκη σταθεροποίησης μιας περιοχής που βυθίζεται σε ανθρωπιστική κρίση χωρίς ορίζοντα ειρήνης.

