ΗΠΑ και Ισραήλ σχεδιάζουν νέο «χάρτη» για τη Γάζα: Πράσινη ζώνη υπό στρατιωτικό έλεγχο και κόκκινη ζώνη για τους Παλαιστίνιους

Σχέδιο αναδιαμόρφωσης της Γάζας αποκαλύπτει ο Guardian, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να προτείνουν τη δημιουργία «πράσινης ζώνης» υπό ισραηλινό και διεθνή έλεγχο και «κόκκινης ζώνης» που θα παραμείνει στους Παλαιστίνιους. Το σχέδιο, που συνοδεύεται από στρατιωτικά έγγραφα, εγείρει ερωτήματα για το μέλλον της περιοχής και τη βιωσιμότητα της ειρήνης.

ΗΠΑ και Ισραήλ σχεδιάζουν νέο «χάρτη» για τη Γάζα: Πράσινη ζώνη υπό στρατιωτικό έλεγχο και κόκκινη ζώνη για τους Παλαιστίνιους
15 Νοέ. 2025 19:36
Pelop News

Ένα νέο γεωπολιτικό σχέδιο που αναδιαμορφώνει πλήρως τη Γάζα φαίνεται πως προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνεργασία με το Ισραήλ, σύμφωνα με αποκαλυπτικά στρατιωτικά έγγραφα που φέρνει στο φως ο Guardian.

Το σχέδιο προβλέπει τη διαίρεση του παλαιστινιακού θύλακα σε δύο ζώνες: μια «πράσινη» υπό ισραηλινό και διεθνή στρατιωτικό έλεγχο, όπου θα ξεκινήσει η ανοικοδόμηση, και μια «κόκκινη» ζώνη, που θα παραμείνει στα χέρια των Παλαιστινίων.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Ουάσινγκτον προσανατολίζεται στην ανάπτυξη ξένων δυνάμεων –συμπεριλαμβανομένων ευρωπαϊκών στρατευμάτων– στην ανατολική Γάζα, εγκαταλείποντας την «κίτρινη γραμμή» που βρίσκεται σήμερα υπό ισραηλινό έλεγχο.

Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε ανώνυμα στην εφημερίδα χαρακτήρισε την πλήρη επανένωση της Γάζας ως «ιδανικό αλλά μη ρεαλιστικό στόχο» σε αυτή τη φάση.

Τα αρχικά σχέδια των ΗΠΑ για περιφραγμένους παλαιστινιακούς καταυλισμούς, που είχαν παρουσιαστεί ως «ασφαλείς κοινότητες», εγκαταλείφθηκαν, ωστόσο οι εξελίξεις δείχνουν ότι η πολιτική προσέγγιση της Ουάσινγκτον παραμένει ασαφής.

Η δημιουργία μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης (ISF) αποτελεί κομβικό σημείο του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που θα επισημοποιεί τη δύναμη αυτή αναμένεται να εγκριθεί τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα, η Centcom των ΗΠΑ έχει ήδη καταρτίσει σχέδιο για την αποστολή έως 1.500 Βρετανών στρατιωτών με εξειδίκευση στην εξουδετέρωση βομβών, 1.000 Γάλλων στρατιωτών για την εκκαθάριση των δρόμων και τη διασφάλιση της περιοχής, καθώς και μονάδων από τη Γερμανία, την Ολλανδία και τις Σκανδιναβικές χώρες για ιατρική και τεχνική υποστήριξη.

Την ίδια ώρα, ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι χωρίς σαφές σχέδιο ανοικοδόμησης και αποχώρησης του ισραηλινού στρατού, η Γάζα κινδυνεύει να παγιδευτεί σε μια κατάσταση «ούτε πόλεμου ούτε ειρήνης».

Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι εξακολουθούν να ζουν σε σκηνές και πρόχειρα καταλύματα, με περιορισμένη πρόσβαση σε καθαρό νερό και είδη πρώτης ανάγκης, ενώ το 80% των κτιρίων έχει καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές.

Παρά την κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ συνεχίζει να περιορίζει τις ανθρωπιστικές αποστολές, ακόμη και σε βασικά αγαθά, με την Ουάσινγκτον να προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην πολιτική στήριξη προς το Ισραήλ και την ανάγκη σταθεροποίησης μιας περιοχής που βυθίζεται σε ανθρωπιστική κρίση χωρίς ορίζοντα ειρήνης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:36 ΗΠΑ και Ισραήλ σχεδιάζουν νέο «χάρτη» για τη Γάζα: Πράσινη ζώνη υπό στρατιωτικό έλεγχο και κόκκινη ζώνη για τους Παλαιστίνιους
19:24 ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγώνας δρόμου για τις αγροτικές ενισχύσεις – Ο Χατζηδάκης ζητά δουλειά «7 ημέρες τη βδομάδα»
19:12 Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Συμβόλαιο θανάτου ή προσωπική βεντέτα; Το λάθος που τους πρόδωσε
19:01 Ο …μισός Απόλλων σημαντική νίκη κόντρα στον Ηλυσιακό
19:00 Νέα φάση για το “Τουρισμός για Όλους 2025”: Προστίθενται νέοι δικαιούχοι, πώς θα αναδειχθούν
18:48 Πάτρα: «Κολοφώνες, η μνήμη της τελευταίας σελίδας» – Η τέχνη του βιβλίου στο Πολύεδρο
18:36 Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση-«μαμούθ» με τηλεφωνικές απάτες σε όλη τη χώρα: 45 συλλήψεις, λεία 7,6 εκατ. ευρώ ΦΩΤΟ
18:24 Κορυδαλλός: Δύο 13χρονοι άρπαξαν πορτοφόλι 19χρονης μέσα στο Μετρό
18:12 Οι Αρκάδες της Πάτρας τίμησαν τη μνήμη του Οσίου Νείλου του Μυροβλύτου ΦΩΤΟ
18:00 Πάτρα: Ξεκίνησε η αποξήλωση των προβλητών στη Μαρίνα -Δεν θα είναι πλέον βυθισμένη
17:53 Τροχαίο στο Βελεστίνο: Εκτροπή τουριστικού λεωφορείου με 30 επιβάτες – Δέκα τραυματίες ΦΩΤΟ
17:49 Ο Απόλλων μπροστά τρεις πόντους στο ημίχρονο, τρόμαξαν με Μανάκα
17:48 Πάτρα: Μια εβδομάδα γεμάτη τέχνη, λόγο και δημιουργία στο Πολύεδρο
17:36 Όταν ο Πάπας συνάντησε το Χόλιγουντ: Μπλάνσετ, Μπελούτσι και Σπάικ Λι στο Βατικανό
17:24 Ο «Πρίγκιπας της Οπισθογωνίας» στο θέατρο act: Μια κωμικοτραγική ιστορία αγάπης, φιλίας και απώλειας
17:20 O NOΠ πάλεψε, αλλά έχασε από τη Χίο και μένει χωρίς νίκη
17:12 Καταδίκη από το ΜέΡΑ25 για τα επεισόδια στο Πολυτεχνείο – «Αμαυρώνουν το μήνυμα της εξέγερσης»
17:00 Πάτρα: Ανω-κάτω… για καλό – Ανάπλαση σε τελικό στάδιο, νέοι πεζόδρομοι
16:48 Στήριξη από τους φορείς στο νομοσχέδιο για την ΕΡΤ – «Αλλάζει σελίδα η δημόσια ραδιοτηλεόραση»
16:44 Λίνα Μενδώνη: «Το Ρωμαϊκό Ωδείο ξαναγίνεται η καρδιά της Πάτρας» – «Αποδίδουμε όχι μόνο ένα μνημείο, αλλά έναν ολόκληρο αρχαιολογικό χώρο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ