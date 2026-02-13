ΗΠΑ: Και νέα μήνυση του Ντόναλντ Τραμπ στο Χάρβαρντ

Ζητά έγγραφα για τη διαδικασία εισαγωγών στο πανεπιστήμιο. Ακυρώθηκαν εκατοντάδες επιχορηγήσεις που είχαν δοθεί σε ερευνητές με το σκεπτικό ότι δεν έκανε αρκετά για να αντιμετωπίσει την παρενόχληση Εβραίων φοιτητών

ΗΠΑ: Και νέα μήνυση του Ντόναλντ Τραμπ στο Χάρβαρντ
13 Φεβ. 2026 20:41
Pelop News

Στις ΗΠΑ ηΗΠΑ κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε μια νέα μήνυση σήμερα σε βάρος του πανεπιστήμιου Χάρβαρντ, κατηγορώντας το ότι δεν συμμορφώθηκε με μια ομοσπονδιακή έρευνα και ζητά την αποστολή εγγράφων που σχετίζονται με τη διαδικασία εισαγωγών.

«Θα εργαστούμε για την ενίσχυση της ποινικοποίησης των αντισημιτικών και ρατσιστικών πράξεων», το μήνυμα του Μακρόν

Συγκεκριμένα αναφορικά με την μήνυση που κατέθεσε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Χάρβαρντ, οι δικηγόροι του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δήλωσαν πως τα έγγραφα που ζητούν θα βοηθήσουν στο να εκτιμηθεί κατά πόσο το πανεπιστήμιο συμμορφώνεται με μια απόφαση του 2023 από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ που καθόριζε πως τα προγράμματα εισαγωγής στο πανεπιστήμιο με γνώμονα τη φυλή είναι αντισυνταγματικά.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης λέει ότι άσκησε την αγωγή «αποκλειστικά για να υποχρεώσει το Χάρβαρντ να προσκομίσει έγγραφα σχετικά με οποιαδήποτε εξέταση της φυλής κατά την εισαγωγή» και «δεν κατηγορεί το Χάρβαρντ για οποιαδήποτε μεροληπτική συμπεριφορά, ούτε ζητά χρηματική αποζημίωση ή την ανάκληση της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης».

Εκπρόσωποι του Χάρβαρντ δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα να σχολιάσουν σχετικά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η διοίκησή του επιδιώκει να πάρει 1 δισεκατομμύριο δολάρια από το Χάρβαρντ προκειμένου να διευθετήσει έρευνες σχετικά με τις εκπαιδευτικές πολιτικές του.

Το Χάρβαρντ βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρείας εκστρατείας της κυβέρνησης για την αξιοποίηση της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης με σκοπό την επιβολή αλλαγών στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, τα οποία, σύμφωνα με τον Τραμπ, είναι επηρεασμένα από αντισημιτικές και «ριζοσπαστικές αριστερές» ιδεολογίες.

Η κυβέρνηση ακύρωσε εκατοντάδες επιχορηγήσεις που είχαν δοθεί σε ερευνητές του Χάρβαρντ με το σκεπτικό ότι το πανεπιστήμιο δεν έκανε αρκετά για να αντιμετωπίσει την παρενόχληση Εβραίων φοιτητών στην πανεπιστημιούπολη του, γεγονός που ώθησε το Χάρβαρντ να καταθέσει μήνυση.

