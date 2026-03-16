ΗΠΑ: Καταδικάστηκε 21χρονη μπέιμπι σίτερ για κακοποίηση μικρού παιδιού

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι γονείς εξέτασαν υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο κατέγραψε επαναλαμβανόμενα περιστατικά παραμέλησης και κακοποιητικής συμπεριφοράς.

16 Μαρ. 2026 11:18
Pelop News

Μια 21χρονη μπέιμπι σίτερ στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης για την κακοποίηση μικρού παιδιού που είχε αναλάβει να φροντίζει στο σπίτι της οικογένειας. Η Carly Rae Webb, από την κομητεία Bedford, καταδικάστηκε να εκτίσει 12 μήνες φυλάκισης, ενώ της επιβλήθηκαν επίσης τρία χρόνια επιτήρησης μετά την αποφυλάκισή της.

Η υπόθεση αφορά το διάστημα από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Ιανουάριο του 2024, όταν η Webb πρόσεχε ένα κοριτσάκι ηλικίας περίπου 19 έως 23 μηνών. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, η κακοποιητική συμπεριφορά αποκαλύφθηκε μέσα από κάμερες ασφαλείας που είχαν τοποθετήσει οι γονείς στο σπίτι.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, οι εισαγγελείς παρουσίασαν βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, φαίνεται η 21χρονη να παραμελεί και να κακομεταχειρίζεται το παιδί ενώ βρισκόταν μόνη μαζί του. Ο δικαστής της υπόθεσης έκανε λόγο για σαφές μοτίβο σκληρότητας και παραμέλησης, επισημαίνοντας τη σοβαρότητα των περιστατικών που είχαν καταγραφεί.

Η Webb είχε κριθεί ένοχη για σειρά κατηγοριών που συνδέονταν με την κακοποίηση του παιδιού, όμως κατά την επιμέτρηση της ποινής παρέμειναν μία κατηγορία κακουργηματικής παιδικής κακοποίησης και πέντε πλημμεληματικές κατηγορίες για βιαιοπραγία. Σύμφωνα με το WSET, της επιβλήθηκε συνολική ποινή εννέα ετών, από την οποία ανεστάλη το μεγαλύτερο μέρος, με αποτέλεσμα να εκτίσει τελικά έναν χρόνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δίκης, το παιδί δεν παρουσίασε εμφανή τραύματα ή διαπιστωμένες αναπτυξιακές βλάβες, ωστόσο το δικαστήριο έκρινε ότι το υλικό που καταγράφηκε αρκούσε για να στοιχειοθετήσει την κακοποίηση και την παραμέληση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ