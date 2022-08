ΗΠΑ: Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς  με έναν νεκρό στην Ατλάντα

Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της Ατλάντα των ΗΠΑ ανέφερε πως υπάρχει ένας άνθρωπος νεκρός και δύο τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι ένας ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση μετά το περιστατικό αυτό.

Το ύποπτο πρόσωπο είναι γυναίκα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Initial information indicates an unknown female is responsible for these incidents. Multiple officers responded to the Midtown area and began searching for the female suspect. It is unclear whether the suspect remained in the area or has left.

