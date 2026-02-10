ΗΠΑ: Νέος βομβαρδισμός ταχύπλοου στον Ειρηνικό, δύο νεκροί, ένας επιζών

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν χθες Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026 νέο αεροπορικό πλήγμα εναντίον ταχύπλοου σκάφους στον Ειρηνικό Ωκεανό, το οποίο, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, ανήκε σε διακινητές ναρκωτικών.

Η επίθεση, όπως ανακοίνωσε η Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ (SOUTHCOM) μέσω της πλατφόρμας X, είχε αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ατόμων, ενώ ένας άνθρωπος επέζησε. Η αμερικανική πλευρά διευκρίνισε ότι ενημέρωσε άμεσα το λιμενικό σώμα της περιοχής, ώστε να ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του επιζώντα.

Με το τελευταίο αυτό πλήγμα, ο συνολικός απολογισμός της εκστρατείας που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2025 φτάνει:

Τουλάχιστον 130 νεκρούς

Τουλάχιστον 38 καταστραφέντα σκάφη

Πρόκειται για το τρίτο γνωστό αεροπορικό πλήγμα του είδους από την αρχή του 2026, μετά τα αντίστοιχα της 23ης Ιανουαρίου και της 5ης Φεβρουαρίου.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει μέχρι σήμερα δημοσιοποιήσει συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι τα στόχευμένα σκάφη εμπλέκονταν πράγματι σε διακίνηση ναρκωτικών. Η απουσία τέτοιων δημοσίων αποδείξεων έχει προκαλέσει έντονες αμφισβητήσεις για τη νομιμότητα των επιχειρήσεων.

Ειδικοί σε θέματα διεθνούς δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν χαρακτηρίσει τα πλήγματα «εξωδικαστικές εκτελέσεις». Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για τον τρόπο διεξαγωγής της εκστρατείας.

Στο ίδιο πλαίσιο «αγώνα κατά των ναρκωτικών καρτέλ» εντάσσεται και η στρατιωτική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου 2026, κατά την οποία αμερικανικές δυνάμεις εισέβαλαν στη Βενεζουέλα, συνέλαβαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες στο Καράκας και τους μετέφεραν στις ΗΠΑ.

Το ζευγάρι κατηγορείται από την αμερικανική δικαιοσύνη για «ναρκωτρομοκρατία» και εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης στην αμερικανική επικράτεια. Και οι δύο δήλωσαν αθώοι κατά την πρώτη τους παρουσία ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη. Η επόμενη ακροαματική διαδικασία έχει οριστεί για τις 17 Μαρτίου 2026.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



