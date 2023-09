ΗΠΑ: Ο Μαρκ Μίλι αποχωρεί από την ηγεσία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων – ΒΙΝΤΕΟ

Ο στρατηγός Μαρκ Μίλι αποχωρεί σήμερα από αρχηγός του γενικού επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, στη λήξη μιας θητείας κατά την οποία βρέθηκε αντιμέτωπος με πολλαπλές κρίσεις τόσο στο εξωτερικό όσο και εντός των ΗΠΑ.

Θα τον αντικαταστήσει ο Τσαρλς Κουίντον Μπράουν Τζούνιορ, μέχρι σήμερα επικεφαλής της Πολεμικής Αεροπορίας. Μετά τον Κόλιν Πάουελ τη δεκαετία του 1990, ο Μπράουν θα είναι ο δεύτερος Αφροαμερικανός αξιωματικός που αναλαμβάνει τη στρατιωτική ηγεσία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, του ισχυρότερου στρατού του κόσμου.

Από την έναρξη της θητείας του τον Οκτώβριο του 2019, ο στρατηγός Μαρκ Μίλι βρέθηκε αντιμέτωπος με τη «μία κρίση μετά την άλλη», χωρίς διακοπή, είχε δηλώσει ο ίδιος πρόσφατα στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Μαζί με τον υπουργό Άμυνας Λόιντ Όστιν, ο Μίλι ηγήθηκε της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή.

Η θητεία του σημαδεύτηκε από τη χαοτική αποχώρηση του αμερικανικού στρατού από το Αφγανιστάν τον Αύγουστο του 2021 και την επάνοδο των Ταλιμπάν στην εξουσία, στο τέλος ενός εικοσαετούς πολέμου που χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο τον Μίλι «στρατηγική αποτυχία».

Βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο στο τέλος της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, όταν σύμφωνα με ένα βιβλίο, ο Μίλι είχε επανειλημμένες επικοινωνίες με τον Κινέζο ομόλογό του για να τον καθησυχάσει για την αμερικανική θέση. Και αυτές τις επικοινωνίες τις έκανε χωρίς να ειδοποιήσει τον τότε πρόεδρο Τραμπ, για τον οποίο ο Μίλι εξέφραζε ανησυχίες.

Ο στρατηγός Μίλι είχε εκφράσει επίσης τη λύπη του που βρέθηκε δίπλα στον Τραμπ όταν ο πρόεδρος διέταξε την αστυνομία να διαλύσει διαδηλωτές του κινήματος “Οι Ζωές των Μαύρων Μετράνε” (“Black Lives Matter”) που είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από τον Λευκό Οίκο ώστε να φωτογραφηθεί ο Ρεπουμπλικανός πρώην πρόεδρος μπροστά από μια εκκλησία, επιδεικνύοντας ένα αντίτυπο της Βίβλου.

General Mark Milley, the 20th Chairman of the Joint Chiefs, receives a clap out as he left the Pentagon today for the last time. He retires tomorrow. Gen CQ Brown will begin work at midnight Sunday. pic.twitter.com/SCOU6d7Mag

— Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) September 28, 2023