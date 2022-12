ΗΠΑ: Οι 5 «χυλόπιτες» που… έφαγε ο Τζο Μπάιντεν, πριν η σύζυγός του, πει το «ναι»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν μίλησε στην διάσημη ηθοποιό του Χόλιγουντ, στο «The Drew Barrymore Show» και παραδέχτηκε ότι η Τζιλ Μπάιντεν είπε το «ναι» στην 5η κατά σειρά πρόταση που της είχε κάνει για να παντρευτούν. Μάλιστα αποκάλυψε τον διάλογο που είχε με τη γυναίκα του.

Το τραγικό γεγονός

Το ζεύγος Μπάιντεν είναι μαζί 45 ολάκερα χρόνια. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ γνωρίστηκε με την Τζιλ μετά από ένα τραγικό γεγονός που στιγμάτισε για πάντα τη ζωή του. Η πρώτη του σύζυγός, η Νίλια Χάντερ Μπάιντεν και η μόλις 1 έτους κόρη του ζευγαριού σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα το 1972.

Αυτό… κομμάτιασε ψυχολογικά τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος βυθίστηκε για καιρό σε κατάθλιψη.

Το… συνοικέσιο από τον αδελφό του και το ραντεβού στα τυφλά

Ο Τζο Μπάιντεν είπε στην Ντρου Μπάριμορ ότι είχε κλειστεί στον εαυτό και είχε εγκαταλείψει την σκέψη για έξοδο με πιθανούς συντρόφους. Ο αδελφός του, Φρανκ Μπάιντεν, όμως, του κανόνισε να βγει με την Τζιλ σε ραντεβού στα τυφλά.

«Όταν βγήκα μαζί της την πρώτη φορά, ήξερα ότι αυτή ήταν η γυναίκα», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στην εκπομπή του CNNA και επισήμανε ότι έχει ερωτευτεί μόνο δύο φορές στη ζωή του.

«Κάποτε τη ρώτησα… όταν τελικά συμφώνησε να με παντρευτεί, «Πώς μπορείς να με παντρευτείς γνωρίζοντας πόσο αγαπούσα την πρώτη μου γυναίκα; Μου είπε: “Αν αγαπάς τόσο βαθιά, μπορείς να αγαπήσεις με αυτόν τον τρόπο. Πάλι”».

Ο διάλογος στην 5η και τελευταία πρόταση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι αρχικά η Τζιλ είχε απορρίψει και τις 4 προτάσεις γάμου που της έκανε. Ο Μπάιντεν έκανε και 5η πρόταση και εκεί πήρε το πολυπόθητο «ναι». Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε στην εκπομπή τον διάλογο που είχε με την γυναίκα του στην 5η και τελική του πρόταση γάμου, που έκανε στην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.

Οι δυο τους είχαν πάει ένα ταξίδι στη Νότια Αφρική. Ο Μπάιντεν γύρισε τη Τζιλ στο διαμέρισμά της.

Εκεί της είπε: «Σε ρωτάω άλλη μια φορά. Δεν χρειάζεται να πεις πότε, αλλά αν πεις όχι, καταλαβαίνω, και αυτό θα είναι… Την κοίταξα και είπα, “Θα με παντρευτείς;” Μου λέει, “Εντάξει”».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλυψε επίσης ότι είχε ζητήσει από την αδελφή του, Βάλερι Μπάιντεν Όουενς, να ρωτήσει τι οδήγησε την Τζιλ στο να αλλάξει γνώμη και να πει το ναι και εκείνη του είπε ότι η πρώτη κυρία «ερωτεύτηκε» τους γιους του Μπο και Χάντερ. Το ζευγάρι ανέβηκε τελικά τα σκαλιά της εκκλησίας το 1977.

Η αιτία των 4 «όχι»

Στην εκπομπή μίλησε και η Τζιλ Μπάιντεν και είπε ότι είχε πει «όχι» 4 φορές, επειδή έπρεπε να είναι σίγουρη ότι ο γάμος θα λειτουργούσε μετά την τραγωδία της οικογένειας Μπάιντεν, 5 χρόνια πριν. «Και ήξερα ότι έπρεπε να λειτουργήσει γιατί είχαν χάσει τόσα πολλά και έπρεπε να αισθάνονται ασφαλείς ότι αυτός ο γάμος θα λειτουργούσε», είπε η πρώτη κυρία.

Drew Barrymore asks President Biden why he proposed five times pic.twitter.com/dCy49OBP57

— CNN (@CNN) December 27, 2022