ΗΠΑ: Πάνω από 8.000 στόχοι έχουν πληγεί στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου

Περισσότερους από 8.000 στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν έχει πλήξει μέχρι στιγμής ο αμερικανικός στρατός, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο επικεφαλής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, σε νέα επιχειρησιακή ενημέρωση για την πορεία του πολέμου. Όπως ανέφερε, ανάμεσα στους στόχους περιλαμβάνονται και περίπου 130 ιρανικά πλοία, σε μια επιχείρηση που, κατά τον ίδιο, έχει περιορίσει σημαντικά τις δυνατότητες της Τεχεράνης.

Ο Κούπερ υποστήριξε ότι η μαχητική ικανότητα του Ιράν βρίσκεται σε διαρκή υποχώρηση όσο εντείνονται οι αμερικανικές επιθέσεις. Στην ίδια ενημέρωση ανέφερε πως οι αμερικανικές δυνάμεις πλήττουν χιλιάδες πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης και κρίσιμες ναυτικές υποδομές που, όπως είπε, χρησιμοποιούνται για παρεμβάσεις στη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Update from CENTCOM Commander on Operation Epic Fury: pic.twitter.com/8yTLrVy4jk — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 21, 2026

Τι λένε οι ΗΠΑ για το ιρανικό ναυτικό

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, το ιρανικό ναυτικό έχει δεχθεί πολύ ισχυρό πλήγμα από την έναρξη των επιχειρήσεων. Σε προηγούμενες δηλώσεις του ίδιου αξιωματούχου, στις αρχές Μαρτίου, οι ΗΠΑ έκαναν λόγο για πάνω από 30 ιρανικά πλοία που είχαν ήδη βυθιστεί ή καταστραφεί, ενώ λίγες ημέρες αργότερα ο αριθμός αυτός είχε ξεπεράσει τα 100 σκάφη. Η νέα αποτίμηση ανεβάζει πλέον τον συνολικό αριθμό στα 130 πλοία.

Ο Κούπερ ανέφερε ακόμη ότι τα τακτικά μαχητικά του Ιράν δεν επιχειρούν πλέον με τον ίδιο ρυθμό, ενώ η χώρα έχει χάσει μεγάλο μέρος της ικανότητάς της να εξαπολύει πυραύλους και drones όπως στην αρχή της σύγκρουσης. Αυτή η αποτίμηση προέρχεται από την αμερικανική στρατιωτική διοίκηση και δεν συνοδεύεται, προς το παρόν, από ανεξάρτητη επιβεβαίωση για το σύνολο των αριθμών που παρουσιάζονται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



