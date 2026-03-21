ΗΠΑ: Πάνω από 8.000 στόχοι έχουν πληγεί στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου

Πάνω από 8.000 στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν έχει πλήξει ο αμερικανικός στρατός από την έναρξη της σύγκρουσης, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, ο οποίος υποστήριξε ότι οι ιρανικές επιθέσεις έχουν μειωθεί αισθητά.

21 Μαρ. 2026 15:15
Περισσότερους από 8.000 στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν έχει πλήξει μέχρι στιγμής ο αμερικανικός στρατός, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο επικεφαλής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, σε νέα επιχειρησιακή ενημέρωση για την πορεία του πολέμου. Όπως ανέφερε, ανάμεσα στους στόχους περιλαμβάνονται και περίπου 130 ιρανικά πλοία, σε μια επιχείρηση που, κατά τον ίδιο, έχει περιορίσει σημαντικά τις δυνατότητες της Τεχεράνης.

Ο Κούπερ υποστήριξε ότι η μαχητική ικανότητα του Ιράν βρίσκεται σε διαρκή υποχώρηση όσο εντείνονται οι αμερικανικές επιθέσεις. Στην ίδια ενημέρωση ανέφερε πως οι αμερικανικές δυνάμεις πλήττουν χιλιάδες πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης και κρίσιμες ναυτικές υποδομές που, όπως είπε, χρησιμοποιούνται για παρεμβάσεις στη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Τι λένε οι ΗΠΑ για το ιρανικό ναυτικό

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, το ιρανικό ναυτικό έχει δεχθεί πολύ ισχυρό πλήγμα από την έναρξη των επιχειρήσεων. Σε προηγούμενες δηλώσεις του ίδιου αξιωματούχου, στις αρχές Μαρτίου, οι ΗΠΑ έκαναν λόγο για πάνω από 30 ιρανικά πλοία που είχαν ήδη βυθιστεί ή καταστραφεί, ενώ λίγες ημέρες αργότερα ο αριθμός αυτός είχε ξεπεράσει τα 100 σκάφη. Η νέα αποτίμηση ανεβάζει πλέον τον συνολικό αριθμό στα 130 πλοία.

Ο Κούπερ ανέφερε ακόμη ότι τα τακτικά μαχητικά του Ιράν δεν επιχειρούν πλέον με τον ίδιο ρυθμό, ενώ η χώρα έχει χάσει μεγάλο μέρος της ικανότητάς της να εξαπολύει πυραύλους και drones όπως στην αρχή της σύγκρουσης. Αυτή η αποτίμηση προέρχεται από την αμερικανική στρατιωτική διοίκηση και δεν συνοδεύεται, προς το παρόν, από ανεξάρτητη επιβεβαίωση για το σύνολο των αριθμών που παρουσιάζονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:24 Κύκλωμα με 240.000 πακέτα λαθραία τσιγάρα έριξε η ΕΛΑΣ – Δύο συλλήψεις, ζημιά 1 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο
15:22 Μηνιγγίτιδα στο Κεντ: Αυξάνονται τα περιστατικά, γεμίζουν τα εμβολιαστικά κέντρα
15:15 Από την κρίση στην ανάκαμψη: Τι λέει η ΕΚΤ για την πορεία της ελληνικής οικονομίας
15:15 ΗΠΑ: Πάνω από 8.000 στόχοι έχουν πληγεί στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου
15:12 Χαλκιδική: Πατέρας αγνοούμενης φοβάται πως η γυναίκα της κόκκινης βαλίτσας είναι η κόρη του
15:04 Στη δημοσιότητα το βίντεο από τη σύλληψη του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
15:00 e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από 23 έως 27 Μαρτίου
14:53 Συναγερμός στη Χαβάη: Χιλιάδες απομακρύνθηκαν εξαιτίας φόβων για κατάρρευση φράγματος
14:48 Πάτρα: Δύο συλλήψεις για ρευματοκλοπή σε σπίτια – Ζημιά άνω των 2.400 ευρώ
14:46 Βέροια: «Σκόνταψε σε ξύλο και χτύπησε στο τσιμέντο» λέει ο πατέρας του 7χρονου που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
14:45 Βάνα Μπάρμπα: Η εξομολόγηση για την εμμηνόπαυση και τα χρόνια που τη δοκίμασαν
14:39 Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον γνωστό TikToker για τη σπείρα με τα αναβολικά
14:38 Έλενα Παπαρίζου: Ξανά στο νοσοκομείο μετά την ακύρωση εμφάνισής της
14:36 Λόλα Νταϊφά: Είδε τα κλεμμένα σκουλαρίκια της να βγαίνουν σε δημοπρασία από τη γκαλερί Τσαγκαράκη ΒΙΝΤΕΟ
14:32 Νέα επιδότηση για θέρμανση και θερμοσίφωνα: Τα κρίσιμα σημεία που πρέπει να ξέρετε
14:30 Η δήλωση του Κωνσταντίνου Βασάλου που προκάλεσε αντιδράσεις και η απάντησή του
14:30 Πιο φωτεινή όψη με τη σωστή βαφή: Τι προτείνουν οι ειδικοί
14:24 Δυτική Ελλάδα: Μπαράζ συλλήψεων για ναρκωτικά σε Αίγιο, Πάτρα, Ηλεία, Ανδραβίδα και Αγρίνιο
14:18 «Μπλόκο» στα πρατήρια των Κυκλάδων από 23 Μαρτίου – Αντιδρούν στο πλαφόν
14:15 Το συγκινητικό μήνυμα της Έμα Χέμινγκ για τον Μπρους Γουίλις και τη μάχη με την άνοια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
