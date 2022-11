ΗΠΑ: Πέντε νεκροί από επίθεση ενόπλου σε νυχτερινό κέντρο της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στο Κολοράντο ΒΙΝΤΕΟ

Πανικός προκλήθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (19.11.2022) στο Κολοράντο, όταν ένας 22χρονος ένοπλος άνδρας «εισέβαλε» σε κλαμπ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ και άρχισε «να πυροβολεί», σκοτώνοντας τουλάχιστον πέντε ανθρώπους.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δεκαοκτώ άνθρωποι σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία διευκρίνισε ότι κάποιοι από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Τον ένοπλο άνδρα, κατάφεραν να ακινητοποιήσουν οι πολύ γενναίοι πελάτες του μαγαζιού στο Κολοράντο.

Το Club Q, το μαγαζί που σημειώθηκε το περιστατικό ευχαρίστησε μάλιστα αυτούς τους «ήρωες» μέσα από το Facebook, λέγοντας ότι: «Ευχαριστούμε τους ηρωικούς πελάτες που ακινητοποίησαν τον δράστη και έβαλαν τέλος σε αυτή την επίθεση μίσους».

Τουλάχιστον δύο όπλα βρέθηκαν στο νυχτερινό κέντρο. «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο ύποπτος χρησιμοποίησε τουφέκι», δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής της αστυνομίας του Κολοράντο Σπρινγκς, Έντριαν Βάσκες.

Ο Δράστης

Οι αρχές ταυτοποίησαν τον δράστη και πρόκειται για τον Άντερσον Λι Όλντριτς, ο οποίος συνελήφθη και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, με τα κίνητρά του να μην είναι ακόμα γνωστά.

Ένας 21χρονος άνδρας με το ίδιο όνομα είχε απειλήσει πέρυσι τη μητέρα του με αυτοσχέδια βόμβα και πολλά όπλα σε μια πόλη που βρίσκεται σε απόσταση μισής ώρας με το αυτοκίνητο από το Κολοράντο Σπρινγκς, όπως ανέφερε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ελ Πάσο.

Τι λένε όσοι βίωσαν την τραγική επίθεση

Το κλαμπ είχε προγραμματίσει για το Σάββατο μια βραδιά στην οποία ήταν καλοδεχούμενοι άνθρωποι «κάθε ταυτότητας», με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Μνήμης Διεμφυλικών, που γιορτάζεται στις 20 Νοεμβρίου.

Ο Τζόσουα Θέρμαν, που βρισκόταν στο νυχτερινό κέντρο, διηγήθηκε ότι «υπήρχαν πτώματα στο πάτωμα. Υπήρχαν σπασμένα γυαλιά, σπασμένα ποτήρια, άνθρωποι που κλαίγανε». Ήταν τρομακτικό».

