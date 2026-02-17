ΗΠΑ: Πέθανε ο ακτιβιστής Τζέσε Τζάκσον

Το 2017 ο Τζάκσον ανακοίνωσε ότι έπασχε από τη νόσο του Πάρκινσον, μια χρόνια εκφυλιστική διαταραχή του νευρικού συστήματος, που επηρεάζει κυρίως την κίνηση και επιδεινώνεται με τα χρόνια

ΗΠΑ: Πέθανε ο ακτιβιστής Τζέσε Τζάκσον
17 Φεβ. 2026 12:01
Πέθανε ο εμβληματικός αγωνιστής για τα ατομικά δικαιώματα και δύο φορές υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ Τζέσε Τζάκσον σε ηλικία 84 ετών.

«Ο πατέρας μας ήταν ένας ηγέτης που υπηρετούσε, όχι μόνο την οικογένειά μας, αλλά τους καταπιεσμένους, όσους δεν είχαν φωνή και τους παραμελημένους σε όλο τον κόσμο», αναφέρει σε επίσημη δήλωσή της η οικογένειά του εμβληματικού αγωνιστή για τα ατομικά δικαιώματα Τζέσε Τζάκσον.

«Τον μοιραστήκαμε με τον κόσμο και σε αντάλλαγμα, ο κόσμος έγινε μέρος της ευρύτερης οικογένειάς μας. Η αταλάντευτη πίστη του στη δικαιοσύνη, την ισότητα και την αγάπη ενέπνευσε και ενδυνάμωσε εκατομμύρια ανθρώπους, και σας καλούμε να τιμήσετε τη μνήμη του συνεχίζοντας τον αγώνα για τις αξίες που ο ίδιος υπηρέτησε με τη ζωή του».

Ο αιδεσιμότατος Τζάκσον ήταν ηγέτης του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ από την εποχή του 1960. Αγωνίστηκε για τα δικαιώματα των μαύρων Αμερικανών και άλλων μειονοτήτων μαζί με τον μέντορά του, τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ τον νεότερο, και ήταν παρών όταν ο Κινγκ δολοφονήθηκε στο Μέμφις του Τενεσί το 1968.

Το 2017 ο Τζάκσον ανακοίνωσε ότι έπασχε από τη νόσο του Πάρκινσον, μια χρόνια εκφυλιστική διαταραχή του νευρικού συστήματος, που επηρεάζει κυρίως την κίνηση και επιδεινώνεται με τα χρόνια.

Το 2021 νοσηλεύτηκε καθώς μολύνθηκε με COVID-19 και εισήχθη εκ νέου στο νοσοκομείο όταν έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι.

