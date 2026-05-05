ΗΠΑ: Νέο πλήγμα σε ύποπτο σκάφος στον Ειρηνικό – Δύο νεκροί

Η Southcom ανακοίνωσε ότι το σκάφος κινούνταν σε γνωστές διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών, ενώ ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ καταγγέλλουν την αμερικανική εκστρατεία ως παράνομη πρακτική εξωδικαστικών εκτελέσεων.

05 Μάι. 2026 18:12
Pelop News

Αμερικανικό πλήγμα εναντίον σκάφους που φερόταν να συνδέεται με λαθρεμπόριο ναρκωτικών σκότωσε δύο ανθρώπους στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, σύμφωνα με ανακοίνωση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα, και εντάσσεται στην αμφιλεγόμενη στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά της διακίνησης ναρκωτικών. Με το νέο περιστατικό, ο συνολικός απολογισμός των νεκρών από αυτού του τύπου τις επιχειρήσεις ανέρχεται πλέον σε τουλάχιστον 187, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τι ανακοίνωσε η Southcom

Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση που είναι αρμόδια για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, η Southcom, ανέφερε μέσω ανάρτησης στο X ότι το σκάφος κινούνταν σε γνωστές διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το σκάφος «ταξίδευε κατά μήκος γνωστών διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και συμμετείχε σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών» όταν δέχθηκε το αμερικανικό πλήγμα.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναλάβει την ευθύνη για τουλάχιστον οκτώ αντίστοιχα πλήγματα μέσα στον Απρίλιο, γεγονός που δείχνει την ένταση της εκστρατείας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αμφισβητήσεις και καταγγελίες

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει παρουσιάσει, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, αποδείξεις ότι τα σκάφη που στοχοποιούνται εμπλέκονται πράγματι σε λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Αυτό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από ειδικούς και αξιωματούχους του ΟΗΕ, οι οποίοι καταγγέλλουν τα πλήγματα ως παράνομες εξωδικαστικές εκτελέσεις.

Η κριτική επικεντρώνεται στο γεγονός ότι οι επιθέσεις πραγματοποιούνται χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί επαρκή στοιχεία για την ταυτότητα των στόχων, τον ρόλο των επιβαινόντων ή την αναγκαιότητα χρήσης θανατηφόρας στρατιωτικής ισχύος.

Μια εκστρατεία με αυξανόμενο απολογισμό

Με τους δύο νέους θανάτους στον ανατολικό Ειρηνικό, ο απολογισμός της στρατιωτικής εκστρατείας κατά των ναρκωτικών αυξάνεται σε τουλάχιστον 187 νεκρούς.

Οι ΗΠΑ παρουσιάζουν τις επιχειρήσεις ως μέρος της προσπάθειας περιορισμού της διακίνησης ναρκωτικών μέσω θαλάσσιων διαδρομών, όμως οι επικριτές τους επισημαίνουν ότι η χρήση στρατιωτικών πληγμάτων σε ύποπτα σκάφη εγείρει σοβαρά νομικά και ανθρωπιστικά ζητήματα.

Το νέο πλήγμα αναμένεται να εντείνει περαιτέρω τη συζήτηση γύρω από τα όρια της αμερικανικής εκστρατείας, τη διαφάνεια των επιχειρήσεων και τη νομιμότητα της θανατηφόρας βίας σε υποθέσεις που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

