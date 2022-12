ΗΠΑ: Προειδοποιήσεις για πολικές θερμοκρασίες και απειλητικές καταιγίδες – «Εάν σκοπεύετε να ταξιδέψετε, φύγετε τώρα!» ΒΙΝΤΕΟ

Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για μια καιρική βόμβα, όπως αποκαλείται, και οι προειδοποιήσεις των Αρχών είναι δραματικές προς τους πολίτες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε χθες τους Αμερικανούς ότι το επόμενο 48ωρο αναμένονται «επικίνδυνες και απειλητικές» καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, συμβουλεύοντας όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν για να επισκεφθούν συγγενείς και φίλους να φύγουν αμέσως.

«Πρόκειται για επικίνδυνες και απειλητικές, πραγματικά σοβαρές καταιγίδες από την Οκλαχόμα μέχρι το Ουαϊόμινγκ και το Μέιν… Ως εκ τούτου, προτρέπω όλους να λάβουν σοβαρά υπόψη τις κατά τόπους προειδοποιήσεις», είπε ο πρόεδρος Μπάιντεν. «Εάν σκοπεύετε να ταξιδέψετε, φύγετε τώρα! Δεν είναι αστείο!», τόνισε και συμπλήρωσε πως έδωσε άδεια σε μέλη του προσωπικού του Λευκού Οίκου ώστε να αναχωρήσουν νωρίτερα για τους χριστουγεννιάτικους προορισμούς τους.

Το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να προκαλέσει συνθήκες χιονοθύελλας στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, βροχές τις οποίες θα ακολουθήσει παγετός στην Ανατολική Ακτή, ριπές ανέμου 100 χλμ/ώρα και τσουχτερό κρύο ακόμη και στον νότο, μέχρι τα σύνορα με το Μεξικό.

9:10 PM EST 12/22/2022: Widespread NWS Watches, Warnings, and Advisories for hazardous weather with impacted population data. For more information on any specific location, check https://t.co/VyWINDBEpn pic.twitter.com/xRfmzspjYK

Ο υδράργυρος σε ορισμένες περιοχές μπορεί να υποχωρήσει ακόμη και 15 βαθμούς χαμηλότερα από τα συνηθισμένα για την εποχή επίπεδα, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι.

Πρόκειται για «θύελλα που συμβαίνει μόνο μία φορά τη γενιά», προειδοποίησε στο Twitter η τοπική υπηρεσία της NWS στο Μπάφαλο, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

An Arctic front will continue widespread, dangerous cold, with areas of blinding snow squalls and flash freezing over the central then eastern U.S. through the rest of this week. A strong winter storm will form on this front with blizzard conditions. https://t.co/VyWINDBEpn pic.twitter.com/k2rChNqv1r

Σχεδόν 2.000 πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί για το επόμενο 48ωρο έχουν ακυρωθεί, συμπεριλαμβανομένων 700 στο Σικάγο. Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν επίσης στο Ντένβερ, όπως μεταδίδει το Reuters και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι αρχές του Οχάιο και του Τενεσί προειδοποίησαν τους οδηγούς ότι οι βρεγμένοι δρόμοι αναμένεται να μετατραπούν σε παγοδρόμια εξαιτίας της απότομης πτώσης της θερμοκρασίας.

Η Βόρεια Καρολίνα, το Κεντάκι και η Τζόρτζια έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. «Περιμένουμε καιρικές συνθήκες που δεν έχουμε δει εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον», ανέφερε ο κυβερνήτης της Τζόρτζια Μπράιαν Κεμπ.

The great Christmas arctic blast of 2022 is marching across the US and has reached the Gulf of Mexico.

Millions have experienced the coldest day of their life. pic.twitter.com/EcJdqSRcAF

— Colin McCarthy (@US_Stormwatch) December 23, 2022