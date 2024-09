ΗΠΑ: Πρώην πράκτορα της CIA νάρκωνε και κακοποιούσε σεξουαλικά γυναίκες

Πρώην πράκτορας της CIA καταδικάστηκε σε 30 χρόνια κάθειρξης για σεξουαλική κακοποίηση πολλών γυναικών.

Οι εγκληματικές του πράξεις διαπράχθηκαν κυρίως κατά τη διάρκεια των αποστολών του στο εξωτερικό.

Ο 48χρονος Μπράιαν Τζέφρι Ρέιμοντ παραδέχθηκε τον Νοέμβριο του 2023 την ενοχή του για την νάρκωση 4 γυναικών τις οποίες υπέβαλε στη συνέχεια σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συγκατάθεσή τους, όπως και για σεξουαλικές επαφές με άλλες 6 γυναίκες χωρίς τη συναίνεσή τους.

Επίσης ομολόγησε ότι είχε ναρκώσει 28 γυναίκες και στη συνέχεια τις είχε γυμνώσει και βιντεοσκοπήσει ή φωτογραφήσει εν αγνοία τους, διευκρίνισε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης σε ανακοίνωσή του, στην οποία σημείωσε ότι ο πρώην πράκτορας είχε προσπαθήσει να καταστρέψει τις εικόνες αυτές αφού του γνωστοποίησαν την έρευνα εναντίον του.

Σύμφωνα με το enikos, τα γεγονότα αποκαλύφθηκαν κατά την τελευταία του αποστολή στο εξωτερικό, στο Μεξικό τον Μάιο του 2020, όταν μια γυμνή γυναίκα ζήτησε βοήθεια φωνάζοντας από το μπαλκόνι κτιρίου στην πρωτεύουσα.

Veteran CIA officer Brian Jeffrey Raymond, who drugged and sexually assaulted dozens of women, sentenced to 30 years in prisonhttps://t.co/ucFmIomfkb pic.twitter.com/vV8rlPR3aF

— The Washington Times (@WashTimes) September 19, 2024