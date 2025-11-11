ΗΠΑ προς Τουρκία: «Τερματίστε τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου» – Στο επίκεντρο η ενεργειακή στρατηγική Ελλάδας–ΗΠΑ

Εντείνονται οι πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Τουρκία να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, με την Ουάσιγκτον να ζητά από την Άγκυρα να τερματίσει τον ρόλο του «επιτήδειου ουδέτερου» που διατηρεί από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στη συνάντηση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Τούρκο ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, επισημάνθηκε το κάλεσμα του προέδρου Τραμπ προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ «να σταματήσουν τις αγορές ρωσικής ενέργειας, συμβάλλοντας έτσι στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία».

Η Τουρκία παραμένει τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας ρωσικού αργού πετρελαίου παγκοσμίως, μετά την Κίνα και την Ινδία, ενώ προμηθεύεται και σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου από τη Μόσχα. Η συνεργασία των δύο χωρών εκτείνεται και στην πυρηνική ενέργεια, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μονάδα Ακούγιου, που υλοποιείται με ρωσική τεχνολογία.

Πρόκειται για τη δεύτερη δημόσια προειδοποίηση των ΗΠΑ μέσα σε δύο μήνες. Η πρώτη είχε γίνει κατά τη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ – Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι «το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει η Τουρκία είναι να σταματήσει να αγοράζει ρωσική ενέργεια».

Οι νέες πιέσεις έρχονται σε μια περίοδο που η Ελλάδα ενισχύει τον δικό της ενεργειακό ρόλο στην περιοχή, προσελκύοντας αμερικανικές επενδύσεις και επιδιώκοντας να γίνει κόμβος υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η ExxonMobil υπέγραψε συμφωνία για ερευνητική γεώτρηση στο οικόπεδο Ασωπός-1 στο Ιόνιο, ενώ ήδη δραστηριοποιείται σε θαλάσσια οικόπεδα νότια της Πελοποννήσου. Παράλληλα, η Chevron, σε συνεργασία με την HELLENiQ Energy, ανέλαβε την αναζήτηση κοιτασμάτων νότια της Κρήτης, εντός της ελληνικής ΑΟΖ.

Η Ουάσιγκτον βλέπει στην Αθήνα έναν στρατηγικό ενεργειακό εταίρο, καθώς η Ελλάδα επιδιώκει να τροφοδοτεί με ενέργεια τις χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης, μέχρι και την Ουκρανία, ενισχύοντας τον ρόλο της ως σταθερού πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



