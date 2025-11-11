ΗΠΑ προς Τουρκία: «Τερματίστε τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου» – Στο επίκεντρο η ενεργειακή στρατηγική Ελλάδας–ΗΠΑ

Κλιμακώνονται οι πιέσεις της Ουάσιγκτον προς την Άγκυρα να διακόψει τη συνεργασία της με τη Μόσχα στον τομέα της ενέργειας, καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν να περιορίσουν τα ρωσικά έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Παράλληλα, η Ελλάδα ενισχύει τον δικό της ρόλο ως ενεργειακός κόμβος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

ΗΠΑ προς Τουρκία: «Τερματίστε τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου» - Στο επίκεντρο η ενεργειακή στρατηγική Ελλάδας–ΗΠΑ
11 Νοέ. 2025 14:30
Pelop News

Εντείνονται οι πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Τουρκία να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, με την Ουάσιγκτον να ζητά από την Άγκυρα να τερματίσει τον ρόλο του «επιτήδειου ουδέτερου» που διατηρεί από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στη συνάντηση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Τούρκο ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, επισημάνθηκε το κάλεσμα του προέδρου Τραμπ προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ «να σταματήσουν τις αγορές ρωσικής ενέργειας, συμβάλλοντας έτσι στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία».

Η Τουρκία παραμένει τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας ρωσικού αργού πετρελαίου παγκοσμίως, μετά την Κίνα και την Ινδία, ενώ προμηθεύεται και σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου από τη Μόσχα. Η συνεργασία των δύο χωρών εκτείνεται και στην πυρηνική ενέργεια, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μονάδα Ακούγιου, που υλοποιείται με ρωσική τεχνολογία.

Πρόκειται για τη δεύτερη δημόσια προειδοποίηση των ΗΠΑ μέσα σε δύο μήνες. Η πρώτη είχε γίνει κατά τη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ – Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι «το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει η Τουρκία είναι να σταματήσει να αγοράζει ρωσική ενέργεια».

Οι νέες πιέσεις έρχονται σε μια περίοδο που η Ελλάδα ενισχύει τον δικό της ενεργειακό ρόλο στην περιοχή, προσελκύοντας αμερικανικές επενδύσεις και επιδιώκοντας να γίνει κόμβος υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η ExxonMobil υπέγραψε συμφωνία για ερευνητική γεώτρηση στο οικόπεδο Ασωπός-1 στο Ιόνιο, ενώ ήδη δραστηριοποιείται σε θαλάσσια οικόπεδα νότια της Πελοποννήσου. Παράλληλα, η Chevron, σε συνεργασία με την HELLENiQ Energy, ανέλαβε την αναζήτηση κοιτασμάτων νότια της Κρήτης, εντός της ελληνικής ΑΟΖ.

Η Ουάσιγκτον βλέπει στην Αθήνα έναν στρατηγικό ενεργειακό εταίρο, καθώς η Ελλάδα επιδιώκει να τροφοδοτεί με ενέργεια τις χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης, μέχρι και την Ουκρανία, ενισχύοντας τον ρόλο της ως σταθερού πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:55 Παπασταύρου: «Η ΕΥΔΑΠ είναι και θα παραμείνει στο Δημόσιο – Έρχονται νέες προσλήψεις και σχέδιο επέκτασης»
14:50 Σύγκρουση οχημάτων στον Κηφισό – Μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Πειραιά
14:47 Στον εισαγγελέα η δικογραφία για πλαστογραφημένες υπογραφές στην ίδρυση του κόμματος «Φωνή Λογικής»
14:39 Ανδρουλάκης από το αγροτικό συλλαλητήριο: «Η κυβέρνηση έφερε τους αγρότες στα όριά τους – Ο πρωτογενής τομέας κινδυνεύει»
14:36 Κικίλιας από Κάιρο: Εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας–Αιγύπτου σε ναυτιλία και ενέργεια
14:30 ΗΠΑ προς Τουρκία: «Τερματίστε τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου» – Στο επίκεντρο η ενεργειακή στρατηγική Ελλάδας–ΗΠΑ
14:22 Κουτσούμπας: «Δίκαιος ο αγώνας των αγροτών – Η κυβέρνηση και η ΕΕ τους έχουν αφήσει χωρίς εισόδημα»
14:08 Καβγάς εν μέσω βροχής στη Λένορμαν: Οδηγός κατέβηκε από το αυτοκίνητο και επιτέθηκε σε ταξιτζή στη μέση του δρόμου ΒΙΝΤΕΟ
14:05 Νέα εποχή για το Green Pharmacy Lab – Εγκαίνια του νέου χώρου στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών 80
14:05 Αγρίνιο: Πιάστηκε άνδρας με περίπου 280 γραμμάρια κάνναβης και 30 γραμμάρια κοκαΐνης
14:01 Μητσοτάκης από Κομοτηνή: «Η Ελλάδα μετατρέπεται σε διεθνές ενεργειακό κέντρο – Επενδύσεις που αναβαθμίζουν τη γεωπολιτική μας θέση»
14:00 Πάτρα: «Εβρεξε» σοβάδες σε Κορίνθου και Παναχαϊκού – Σύμπ-πτωση ή… προειδοποίηση;
13:54 Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης – Πελετίδη με επίθεση από τη Ζαχαράκη: «Θέλει το πρόγραμμα ο Δήμαρχος;»
13:53 «Σώστε την κτηνοτροφία»: Αγρότες και κτηνοτρόφοι κατέκλυσαν το κέντρο της Αθήνας – Νέες αποφάσεις στις 23 Νοεμβρίου
13:50 Στην εκδήλωση του Ομίλου Inner Wheel Πατρών Βορρά Ρίου ο Ανδρέας Κατσανιώτης
13:43 Νίκος Καραχάλιος: «Το “κύμα” ήταν έτοιμο – Υπήρχε σχέδιο για ανακοίνωση κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στα Χανιά στις 24 Ιουλίου»
13:37 Δυτική Αχαΐα: Εγκρίθηκε οικονομική ενίσχυση 69.998 ευρώ για τους πυρόπληκτους του Αυγούστου
13:23 Πάτρα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο καθηγητής που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων
13:19 Ο Δήμος Πατρέων στην πρώτη γραμμή για την εθελοντική αιμοδοσία
13:13 Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος στη Βοιωτία: 30χρονος οικοδόμος από τη Χαλκίδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ