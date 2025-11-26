ΗΠΑ: Πυροβόλησαν άνδρες της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο, ΒΙΝΤΕΟ

Στις ΗΠΑ δύο άνδρες της Εθνοφρουράς δέχτηκαν σήμερα (26/11/2025) πυροβολισμούς σε σημείο κοντά στον Λευκό Οίκο. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες μιλούν για περισσότερα από δύο θύματα.

Χονγκ Κονγκ: 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι μετά την φωτιά στους ουρανοξύστες

🚨 BREAKING UPDATE: MULTIPLE National Guard soldiers have been SHOT near the White House At least three casualties being reported The shooter is reportedly still on the loose Law enforcement racing from all throughout the city PRAY FOR THESE TROOPS🙏🏻pic.twitter.com/u5tqnN9mVW — Nick Sortor (@nicksortor) November 26, 2025

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα χτυπήθηκε στο κεφάλι από μικρή απόσταση και είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος ενώ τα κίνητρά του δεν είναι γνωστά.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στον σταθμό του μετρό Farragut West στο κέντρο της Ουάσινγκτον και σε απόσταση περίπου 1,5 χιλιομέτρων από τον Λευκό Οίκο.

Λόγω των πυροβολισμών ο Λευκός Οίκος μπήκε σε κατάσταση lockdown με όσους βρίσκονται μέσα σε αυτόν να παραμένουν σε ασφαλή σημεία μέχρι νεοτέρας.

