ΗΠΑ σε πλήρη ανάπτυξη στη Μεσόγειο: Αναχώρησε από τη Σούδα το Gerald Ford

Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο παγκοσμίως, αναχώρησε την Πέμπτη από τον κόλπο της Σούδας στην Κρήτη και κινείται ανατολικά στη Μεσόγειο.

26 Φεβ. 2026 12:11
Η κινητικότητα των αμερικανικών δυνάμεων σε Μεσόγειο και Μέση Ανατολή εντείνεται, με το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford να αποπλέει από τη Σούδα και δορυφορικές εικόνες να καταγράφουν παρουσία μαχητικών F-22 στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με οπτικό υλικό που διακινήθηκε στο διαδίκτυο, το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο παγκοσμίως, αναχώρησε την Πέμπτη από τον κόλπο της Σούδας στην Κρήτη και κινείται ανατολικά στη Μεσόγειο. Το πλοίο είχε καταπλεύσει τις προηγούμενες ημέρες στη Ναυτική Βάση Υποστήριξης των ΗΠΑ (Naval Support Activity) για ανεφοδιασμό, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναδιάταξης αμερικανικών δυνάμεων.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει εντολή για ανάπτυξη της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή, ενώ η Ουάσινγκτον εξετάζει τις επιλογές της έναντι του Ιράν. Η αποχώρηση του USS Gerald R. Ford από την Κρήτη εντάσσεται σε αυτή τη συνολική ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας στην περιοχή.

Απόσυρση σκαφών από το Μπαχρέιν

Την ίδια στιγμή, δορυφορικά δεδομένα δείχνουν ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό έχει απομακρύνει όλα τα πλοία του από τη βάση στο Μπαχρέιν. Όπως μετέδωσε το Associated Press, η κίνηση συνδέεται με ανησυχίες πως η έδρα του Πέμπτου Στόλου θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο του Ιράν σε περίπτωση κλιμάκωσης. Ανάλογο μέτρο είχε εφαρμοστεί και τον Ιούνιο, μετά από επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις.

F-22 Raptor στη βάση Ovda

Παράλληλα, η κινεζική εταιρεία ανάλυσης πληροφοριών MizarVision δημοσίευσε δορυφορικές εικόνες που, όπως υποστηρίζει, αποτυπώνουν την ανάπτυξη αμερικανικών F-22 Raptor στη βάση Ovda της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, στο νότιο Ισραήλ. Στις εικόνες διακρίνονται 11 μαχητικά, καθώς και αυτό που φέρεται να είναι σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στην ίδια περιοχή.

Η MizarVision έχει βρεθεί στο παρελθόν στο επίκεντρο επικρίσεων για αναδημοσίευση δορυφορικού υλικού άλλων παρόχων με δικές της επισημάνσεις, ενώ έχουν διατυπωθεί ισχυρισμοί περί διασυνδέσεών της με τον κινεζικό στρατό.

Η παρουσία F-22 σε ισραηλινές βάσεις – εκτός πλαισίου κοινών ασκήσεων – χαρακτηρίζεται εξαιρετικά ασυνήθιστη. Το F-22, που επιχειρεί αποκλειστικά από την Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία, θεωρείται το πιο προηγμένο μαχητικό αεροπορικής υπεροχής, με δυνατότητες υψηλής ταχύτητας, ευελιξίας και χαμηλής παρατηρησιμότητας.

Μετακινήσεις από τη Βρετανία

Την Τρίτη, 12 F-22 απογειώθηκαν από τη βάση RAF Λέικενχιθ στο Ηνωμένο Βασίλειο με προορισμό το Ισραήλ. Από αυτά, τα 11 αναπτύχθηκαν στη βάση Ovda, ενώ ένα επέστρεψε λόγω τεχνικού προβλήματος. Αναλυτές ανοιχτών πηγών αναφέρουν ότι ακόμη 12 F-22 έφθασαν χθες στη RAF Λέικενχιθ. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη, μαζί με εκείνο που αντιμετώπισε τεχνικό ζήτημα, αναμένεται να μετασταθμεύσουν επίσης στο Ισραήλ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των αμερικανικών stealth μαχητικών που θα σταθμεύουν στη χώρα σε 24.

Η αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται ενώ συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης στη Γενεύη, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

