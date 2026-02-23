ΗΠΑ: Σφοδρή χιονοθύελλα παραλύει μεγάλες πόλεις – Ακυρώσεις πτήσεων, κλειστά σχολεία και προειδοποιήσεις για επικίνδυνα φαινόμενα

Έντονη χιονόπτωση πλήττει τις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και τη λειτουργία υπηρεσιών. Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις.

23 Φεβ. 2026 15:00
Pelop News

Σφοδρή χιονοθύελλα πλήττει από τις αρχές της ημέρας μεγάλες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για επικίνδυνες καιρικές συνθήκες και εκατομμύρια πολίτες να παραμένουν στα σπίτια τους λόγω περιορισμών και συστάσεων ασφαλείας.

Η κακοκαιρία επηρεάζει κυρίως τη βορειοανατολική ακτή, με πόλεις όπως η Νέα Υόρκη και η Βοστώνη να έχουν καλυφθεί από πυκνό χιόνι. Σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ σημαντικές δυσκολίες καταγράφονται στις μετακινήσεις και στη λειτουργία των υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας FlightAware, περισσότερες από 5.000 πτήσεις εντός, προς και από τις ΗΠΑ ακυρώθηκαν, ενώ εκατοντάδες ακόμη παρουσιάζουν μεγάλες καθυστερήσεις. Τα αεροδρόμια John F. Kennedy και LaGuardia της Νέας Υόρκης καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό ακυρώσεων.

Σε περιοχές της Νέας Υόρκης, όπως το Στάτεν Άιλαντ και το Κουίνς, το χιόνι έχει καλύψει δρόμους και οχήματα, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Παράλληλα, πολιτιστικές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και παραστάσεις στο Μπρόντγουεϊ, αναβλήθηκαν λόγω των καιρικών συνθηκών.

Στη Φιλαδέλφεια και το Κλίβελαντ οι αρχές προειδοποιούν για επικίνδυνες συνθήκες στο οδικό δίκτυο, με ισχυρούς ανέμους που φτάνουν έως και τα 55 χιλιόμετρα την ώρα, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων και διακοπών ρεύματος.


Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες, ενώ δεν αποκλείεται να εξελιχθεί σε φαινόμενο «κυκλώνα-βόμβα», με απότομη πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης και περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, καθώς ο συνδυασμός έντονων ανέμων και βαριάς χιονόπτωσης μπορεί να προκαλέσει πτώσεις δέντρων, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και σημαντικές δυσκολίες στις μεταφορές.

