ΗΠΑ: Σφοδρή επίθεση Ομπάμα στον Τραμπ στην κηδεία του Τζέσε Τζάκσον – «Οι δημοκρατικοί θεσμοί δέχονται καθημερινές επιθέσεις»

Σε μια ισχυρή δημόσια παρέμβαση για την κατάσταση της δημοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες εξελίχθηκε η κηδεία του ιστορικού ακτιβιστή Τζέσε Τζάκσον την Παρασκευή (6 Μαρτίου) στο Σικάγο.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, μιλώντας μπροστά σε εκατοντάδες παρευρισκόμενους, άσκησε δριμεία κριτική σε όσα χαρακτήρισε σύγχρονες «καταχρήσεις εξουσίας», προειδοποιώντας ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί της χώρας δέχονται ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις.

Παρουσία πρώην προέδρων και κορυφαίων πολιτικών

Στην τελετή μνήμης παρευρέθηκαν επίσης οι πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και Μπιλ Κλίντον, καθώς και η πρώην αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις.

Η εκδήλωση αποτέλεσε φόρο τιμής στον Τζέσε Τζάκσον, έναν από τους σημαντικότερους αγωνιστές για τα πολιτικά δικαιώματα και την ισότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 84 ετών.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν παρευρέθηκε στην τελετή, επικαλούμενος υποχρεώσεις του προγράμματός του, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Η ομιλία Ομπάμα και η κριτική στον Τραμπ

Κατά την ομιλία του, ο Μπαράκ Ομπάμα υποστήριξε ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί των ΗΠΑ βρίσκονται υπό συνεχή πίεση.

«Κάθε μέρα ξυπνάμε με κάποια νέα επίθεση εναντίον των δημοκρατικών μας θεσμών, μια νέα οπισθοδρόμηση στην ιδέα του κράτους δικαίου και μια προσβολή της κοινής ευπρέπειας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να συνεχίσουν τον αγώνα που είχε ξεκινήσει ο Τζέσε Τζάκσον μέσα από το κίνημα του «Ουράνιου Τόξου», το οποίο στόχευε στην ενίσχυση της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του τόνισε ότι η κοινωνία οδηγείται σε κλίμα πόλωσης και φόβου.

«Κάθε μέρα οι ισχυροί μάς λένε να φοβόμαστε ο ένας τον άλλον, ότι κάποιοι Αμερικανοί αξίζουν περισσότερο από άλλους και ότι κάποιοι δεν αξίζουν τίποτα», είπε, προσθέτοντας ότι η επιστήμη και η γνώση υποβαθμίζονται ενώ η άγνοια και η διαφθορά ευνοούνται.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου

Οι δηλώσεις του πρώην προέδρου προκάλεσαν άμεση αντίδραση από τον Λευκό Οίκο.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσέουνγκ επέκρινε τον Ομπάμα, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του «ντροπιαστικές», ενώ υποστήριξε ότι η ιστορία δεν θα τον κρίνει ευνοϊκά για τις πολιτικές του.

Έκκληση για συνέχιση του αγώνα για ισότητα

Κατά τη διάρκεια της τελετής, πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες κάλεσαν τους πολίτες να συνεχίσουν τον αγώνα του Τζέσε Τζάκσον για τη φυλετική ισότητα και την υπεράσπιση των πολιτικών δικαιωμάτων.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία έχει περιορίσει προγράμματα πολυμορφίας και έχει στοχεύσει εκπαιδευτικά προγράμματα και μουσεία που ασχολούνται με την ιστορία της δουλείας.

Παράλληλα, έχουν επανέλθει στο προσκήνιο μνημεία που τιμούν τη Συνομοσπονδία του Νότου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Ο Τζο Μπάιντεν, από την πλευρά του, δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται σε μια δύσκολη περίοδο.

«Βρισκόμαστε σε δύσκολη στιγμή. Έχουμε μια κυβέρνηση που δεν μοιράζεται τις αξίες που πιστεύουμε», ανέφερε, τονίζοντας την ανάγκη να συνεχιστεί ο αγώνας για ισότητα, δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη.

