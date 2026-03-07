ΗΠΑ: Tα σενάρια για χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν – Τι αποκαλύπτουν αμερικανικά μέσα

Παρότι επισήμως δεν υπάρχει καμία απόφαση για στρατιωτική επέμβαση, η πιθανότητα ανάπτυξης αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν φαίνεται να απασχολεί την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, το θέμα έχει τεθεί σε ιδιωτικές συζητήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με συμβούλους του, ενώ στρατιωτικά σενάρια εξετάζονται ήδη σε επίπεδο σχεδιασμού.

Το ενδεχόμενο χρήσης χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν παραμένει ανοιχτό για τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί μέχρι στιγμής κάποια συγκεκριμένη απόφαση.

Παρά τις προσπάθειες Αμερικανών αξιωματούχων να υποβαθμίσουν το σενάριο, κανείς δεν το έχει αποκλείσει επισήμως.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το NBC News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να έχει συζητήσει ιδιωτικά με συμβούλους του την πιθανότητα αποστολής στρατευμάτων στο ιρανικό έδαφος.

Ωστόσο, στις συζητήσεις με Ρεπουμπλικανούς αξιωματούχους δεν γίνεται λόγος για μεγάλης κλίμακας εισβολή, αλλά για περιορισμένη στρατιωτική επιχείρηση με μικρό αριθμό δυνάμεων που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους.

Το αμερικανικό δίκτυο, επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές, σημειώνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί καμία σχετική εντολή.

Στις ίδιες συνομιλίες, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να παρουσίασε το όραμά του για ένα διαφορετικό καθεστώς στο Ιράν, το οποίο θα μπορούσε να συνεργάζεται με την Ουάσιγκτον στην πετρελαϊκή παραγωγή, κατά το πρότυπο της Βενεζουέλας, αφού προηγουμένως διασφαλιστεί το ιρανικό ουράνιο.

Φήμες για μετακινήσεις στρατιωτικών μονάδων

Το ενδεχόμενο ανάπτυξης χερσαίων δυνάμεων απασχολεί έντονα και τον αμερικανικό Τύπο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, ακυρώθηκε πρόσφατα αιφνιδιαστικά μεγάλη άσκηση αλεξιπτωτιστών στον αμερικανικό στρατό, γεγονός που ενίσχυσε τη φημολογία στο Πεντάγωνο ότι μονάδες υψηλής ετοιμότητας ενδέχεται να μετακινηθούν προς τη Μέση Ανατολή.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύναμη περίπου 4.000 έως 5.000 στρατιωτών της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, η οποία εδρεύει στη Βόρεια Καρολίνα και μπορεί να αναπτυχθεί επιχειρησιακά μέσα σε περίπου 18 ώρες.

Στρατηγικός στόχος η Νήσος Χαργκ

Ως πιθανός στόχος μιας περιορισμένης χερσαίας επιχείρησης αναφέρεται η Νήσος Χαργκ στον Περσικό Κόλπο.

Το νησί βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τις ακτές του Ιράν και αποτελεί κρίσιμο ενεργειακό κόμβο, καθώς από τις εγκαταστάσεις του διακινείται περίπου το 90% των πετρελαϊκών εξαγωγών της χώρας.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο έλεγχος ενός τέτοιου σημείου θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, επηρεάζοντας άμεσα την οικονομία της Τεχεράνης.

Την ίδια στιγμή, προειδοποιούν ότι μια τέτοια στρατιωτική κίνηση θα εξέθετε αμερικανικές δυνάμεις σε σοβαρούς κινδύνους, ενώ θα είχε και σημαντικό πολιτικό κόστος σε διεθνές επίπεδο.

