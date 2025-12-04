ΗΠΑ: Σύλληψη από το FBI υπόπτου για τις βόμβες στα γραφεία Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων

Στις ΗΠΑ το FBI συνέλαβε σήμερα (4/12/2025) άνδρα που, σύμφωνα με δύο πηγές του δικαστικού συστήματος, οι ερευνητές πιστεύουν ότι τοποθέτησε εκρηκτικούς μηχανισμούς κοντά στις έδρες των Εθνικών Επιτροπών Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών το βράδυ πριν από τα επεισόδια στο Καπιτώλιο το 2021.

Η σύλληψη ακολούθησε μια έρευνα που διήρκεσε σχεδόν πέντε χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη της ταυτότητας του δράστη, ο οποίος είχε εμφανιστεί μόνο σε θολές εικόνες από κάμερες ασφαλείας, φορώντας κουκούλα, γάντια και μάσκα.

Τα βίντεο που είχε δημοσιοποιήσει το FBI δείχνουν το άτομο να τοποθετεί μία βόμβα έξω από τα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος (DNC) και άλλη μία σε στενό πίσω από το κτίριο των Ρεπουμπλικανών (RNC), και τα δύο μόλις λίγα τετράγωνα μακριά από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ. Η τότε εκλεγμένη Αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις ήρθε σε απόσταση 6 μέτρων από τη βόμβα στο DNC το επόμενο πρωί, και οι έρευνες για τους συγκεκριμένους εκρηκτικούς μηχανισμούς είχε αποσπάσει την προσοχή των αστυνομικών από την περιοχή του Καπιτωλίου, όπου εξελίσσονταν τα βίαια επεισόδια.

Το FBI έχει δηλώσει ότι οι βόμβες ήταν ενεργές και ικανές να βλάψουν οποιονδήποτε βρισκόταν κοντά τους εάν εκρήγνυνταν. Η ανακάλυψη των βομβών ανάγκασε την αστυνομία να απομακρυνθεί από το συγκρότημα του Καπιτωλίου, ακριβώς πριν οι υποστηρικτές του τότε προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αρχίσουν να σπάνε τα αστυνομικά μπλόκα για να επιτεθούν στο Καπιτώλιο.

Η χρονική στιγμή της τοποθέτησης των βομβών έχει ενισχύσει τις θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τη σύνδεση του βομβιστή με τα γεγονότα του Καπιτωλίου.

Οι ερευνητές εξέτασαν δεκάδες χιλιάδες αρχεία βίντεο, εκατοντάδες πληροφορίες και δεδομένα από κεραίες κινητών τηλεφώνων.

Η έρευνα αντιμετώπισε πολλές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της χαμηλής ποιότητας των εικόνων από τις κάμερες ασφαλείας. Εξαιτίας της πανδημίας, κατά την οποία η χρήση μάσκας ήταν συνηθισμένη, και της κρύας νύχτας, ο βομβιστής δεν φαινόταν να ξεχωρίζει για κανέναν από τους μάρτυρες.



Το FBI είχε προσφέρει αμοιβή 500.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα βοηθούσαν στην ταυτοποίηση του δράστη και είχε πραγματοποιήσει χίλια ραντεβού, αλλά επί χρόνια δυσκολευόταν να προσδιορίσει ποιος τοποθέτησε τις βόμβες την 5η Ιανουαρίου 2021, την ημέρα πριν από την τελευταία απόπειρα του Προέδρου Τραμπ να ανατρέψει τις εκλογές του 2020.

Οι βόμβες ανακαλύφθηκαν 15 ώρες μετά την τοποθέτησή τους, δίνοντας στον ύποπτο αρκετό χρόνο να απομακρυνθεί από την περιοχή χωρίς να εντοπιστεί, σύμφωνα με τους ερευνητές.

