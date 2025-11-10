ΗΠΑ: Συμφωνία στη Γερουσία για τον τερματισμό του shut down

Η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό της δημοσιονομικής κρίσης που έχει παραλύσει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες για 40 ημέρες, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης. Η συμφωνία, που υποστηρίχθηκε από Ρεπουμπλικάνους και ορισμένους Δημοκρατικούς γερουσιαστές, προβλέπει τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μέχρι τις αρχές του 2026, με στόχο την αποκατάσταση της λειτουργίας βασικών δημοσίων υπηρεσιών.

Η ψηφοφορία για την έγκριση της συμφωνίας αναμένεται να διεξαχθεί εντός των επόμενων ωρών στη Γερουσία, ωστόσο, παραμένει αβέβαιη η στάση της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία πρέπει επίσης να εγκρίνει το σχέδιο. Η συμφωνία απαιτεί την τελική υπογραφή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για να τεθεί σε ισχύ.

Το δημοσιονομικό αδιέξοδο, που ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, έχει επηρεάσει εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, οι οποίοι είτε τέθηκαν σε καθεστώς τεχνικής ανεργίας είτε εργάζονται χωρίς αμοιβή. Η κατάσταση έχει προκαλέσει σημαντικές δυσλειτουργίες, ιδιαίτερα στην καταβολή κοινωνικών επιδομάτων και στις αερομεταφορές.

Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, η συμφωνία εξασφαλίζει τη συνέχιση του προγράμματος SNAP, το οποίο υποστηρίζει 42 εκατομμύρια Αμερικανούς με ενισχύσεις για την αγορά τροφίμων. Επιπλέον, προβλέπει την ακύρωση πρόσφατων απολύσεων ομοσπονδιακών υπαλλήλων, την επανένταξη όσων απολύθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης και την αναδρομική καταβολή των μισθών τους. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης σχέδιο για ψηφοφορία σχετικά με την παράταση κρατικών ενισχύσεων για προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης που λήγουν στο τέλος του έτους.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τιμ Κέιν δήλωσε ότι η συμφωνία προστατεύει τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους από αδικαιολόγητες απολύσεις και εξκρίνει την αποκατάσταση των μισθών τους. Ωστόσο, ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών, Τσακ Σούμερ, εξέφρασε τη διαφωνία του, επισημαίνοντας ότι η συμφωνία δεν εξασφαλίζει άμεση παράταση των ενισχύσεων για την υγεία και την περίθαλψη, δηλώνοντας ότι θα καταψηφίσει το σχέδιο.

Ο Πρόεδρος Τραμπ, επιστρέφοντας στον Λευκό Οίκο από το Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, δήλωσε αισιόδοξος, σημειώνοντας ότι η κρίση πλησιάζει στο τέλος της. Η τελική έκβαση της συμφωνίας θα κριθεί από τις αποφάσεις της Βουλής και την υπογραφή του Προέδρου.

