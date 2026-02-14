ΗΠΑ: Θύελλα αντιδράσεων από πληροφορίες ότι χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη στην επιχείρηση σύλληψης Μαδούρο

Δεν είναι ξεκάθαρο στο δημοσίευμα της WSJ -που επικαλείται πρόσωπα με γνώση του θέματος- πώς ακριβώς χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο ΑΙ της Anthropic

14 Φεβ. 2026 18:24
Pelop News

Μεγάλες είναι οι αντιδράσεις, που έχουν προκληθεί στις ΗΠΑ έπειτα δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Claude της Anthropic χρησιμοποιήθηκε στην επιχείρηση του αμερικανικού στρατού για τη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Δεν είναι ξεκάθαρο στο δημοσίευμα της WSJ -που επικαλείται πρόσωπα με γνώση του θέματος- πώς ακριβώς χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο ΑΙ της Anthropic στην επιχείρηση του αμερικανικού στρατού, που περιλάμβανε τον βομβαρδισμό αρκετών τοποθεσιών στο Καράκας τον περασμένο μήνα.

Η υπόθεση αναδεικνύει τη λεπτή ισορροπία που επιχειρούν να διατηρήσουν οι μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης: Από τη μία επιδιώκουν συμβόλαια με τον στρατό και κρατικούς φορείς, από την άλλη θέτουν όρια στη χρήση των μοντέλων τους, ιδίως σε ζητήματα μαζικής επιτήρησης ή αυτόνομων οπλικών συστημάτων.

Οι κατευθυντήριες γραμμές χρήσης της Anthropic, πιο συγκεκριμένα, απαγορεύουν τη χρήση του Claude για τη διευκόλυνση βίας, την ανάπτυξη όπλων ή τη διεξαγωγή επιτήρησης.

Αντίστοιχες πληροφορίες για χρήση του Claude από τον αμερικανικό στρατό δημοσιεύει και το Axios, κάνοντας μάλιστα λόγο για χρήση του μοντέλου ΑΙ κατά τη διάρκεια της ενεργής φάσης της επιχείρησης, και όχι μόνο στο στάδιο της προετοιμασίας.

Αν και στο δημοσίευμα του Axios δεν διευκρινίζονται οι ακριβείς λειτουργίες του μοντέλου που αξιοποιήθηκαν, σημειώνεται ότι ο αμερικανικός στρατός το έχει αξιοποιήσει στο παρελθόν για ανάλυση δορυφορικών εικόνων και επεξεργασία πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο -δυνατότητες κρίσιμες σε σύνθετα και ρευστά επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Μετά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι το Πεντάγωνο εξετάζει εκ νέου τη συνεργασία του με την Anthropic, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπήρξαν ανησυχίες εντός του υπουργείου Άμυνας σχετικά με τη στάση της εταιρείας.

Η Anthropic διέψευσε ότι προχώρησε σε οποιαδήποτε παρέμβαση ή επικοινωνία που θα μπορούσε να επηρεάσει την επιχείρηση.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο που ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την ταχεία ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλους τους τομείς των ενόπλων δυνάμεων, προκειμένου οι ΗΠΑ να διατηρήσουν στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι της Κίνας.

Οι συζητήσεις μεταξύ Πενταγώνου και εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζονται, τόσο για την πρόσβαση σε διαβαθμισμένα συστήματα όσο και για ενδεχόμενη χαλάρωση των περιορισμών χρήσης, με το ερώτημα να παραμένει: Μέχρι πού μπορεί να φτάνει η εμπλοκή της τεχνητής νοημοσύνης σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

