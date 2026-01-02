ΗΠΑ: Το FBI έπιασε 18χρονο που ήθελε να μαχαιρώσει 20 ανθρώπους σε ρεβεγιόν

To υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως απέτρεψε το σχέδιο ενός 18χρονου που εμπνεύστηκε από το Ισλαμικό Κράτος, για επίθεση στη Βόρεια Καρολίνα με μαχαίρια και σφυριά, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Ο Κρίσταν Στάρντιβαντ, ηλικίας 18 ετών, από το Μιντ Χιλ, στη Βόρεια Καρολίνα, κατηγορείται για παροχή υλικής υποστήριξης σε μια ξένη τρομοκρατική οργάνωση, σύμφωνα με μια ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο Στάρντιβαντ δεν έχει προς το παρόν αποδεχθεί όσα του προσάπτουν.

Πράκτορες του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI), που πραγματοποίησαν έρευνες στο σπίτι του 18χρονου, βρήκαν ένα χειρόγραφο σημείωμα με τίτλο «Επίθεση της Πρωτοχρονιάς του 2026», όπου φέρεται να συζητούσε σχέδια που προέβλεπαν να μαχαιρώσει έως 20 θύματα και να επιτεθεί σε αστυνομικούς που θα έσπευδαν στο σημείο, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών.

Το FBI απέτρεψε τρομοκρατικό χτύπημα εμπνευσμένο από το ISIS, 18χρονος σχεδίαζε να μαχαιρώσει 20 ανθρώπους στο ρεβεγιόν

«Το FBI και οι συνεργάτες του απέτρεψαν μια άλλη πιθανή επίθεση την παραμονή της Πρωτοχρονιάς από ένα άτομο που φέρεται να εμπνεύστηκε από το ISIS», έγραψε στο Twitter ο Κας Πατέλ.

The @FBI and partners foiled another potential New Year’s Eve attack from an individual allegedly inspired by ISIS.@FBICharlotte will be speaking at a press conference shortly with more details.

Thanks to our great partners for working with us and undoubtedly saving lives. — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) January 2, 2026

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



