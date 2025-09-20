ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο ζητά να εγκρίνει το ίδιο τη δημοσιεύσεις που το αφορούν!

20 Σεπ. 2025 18:40
Στις ΗΠΑ το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ζητάει πλέον από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους να εγκρίνει το ίδιο τη δημοσίευση οποιασδήποτε πληροφορίας το αφορά, διαβαθμισμένης ή μη, διότι διαφορετικά θα χάνουν την πρόσβασή τους στο Πεντάγωνο, μια αλλαγή που χαρακτηρίσθηκε από μια σημαντική δημοσιογραφική ένωση «επίθεση εναντίον της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας».

Αυτές οι νέες προϋποθέσεις, οι οποίες γνωστοποιήθηκαν την Παρασκευή, το βράδυ στους ενδιαφερόμενους δημοσιογράφους, αποτελούν ένα νέο σταθμό στη μάχη που διεξάγουν ο Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του εναντίον του παραδοσιακού Τύπου, τον οποίο κατηγορούν ότι δεν είναι ευνοϊκός απέναντί τους.

Οι πληροφορίες που προέρχονται από το υπουργείο Άμυνας «πρέπει να εγκρίνονται για να δημοσιοποιηθούν στο κοινό από έναν αξιωματούχο που θα είναι αρμόδιος για να τις εγκρίνει και αυτό πριν από τη δημοσίευση και ακόμα κι αν η πληροφορία δεν είναι διαβαθμισμένη», αναφέρεται στο νέο έγγραφο.

Η πρόβλεψη φαίνεται έτσι να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που συλλέγονται από τους δημοσιογράφους μέσω εσωτερικών πηγών, πέραν των επίσημων διαύλων επικοινωνίας. Ο μη σεβασμός αυτού του κανόνα αναφέρεται ρητά ότι αποτελεί λόγο για άρση της διαπίστευσης.

«Το Πεντάγωνο ζητάει πλέον από τους δημοσιογράφους να υπογράφουν μια δέσμευση ότι δεν θα λαμβάνουν πληροφορίες, ακόμη κι αν δεν είναι διαβαθμισμένες, εκτός αν αυτό έχει ρητά εγκριθεί από την κυβέρνηση», συνοψίζει σε ανακοίνωσή της η δημοσιογραφική ένωση National Press Club της Ουάσινγκτον.

«Αυτό συνιστά άμεση επίθεση εναντίον της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και μάλιστα εκεί όπου ένα ανεξάρτητο βλέμμα έχει τη μεγαλύτερη σημασία: τον αμερικανικό στρατό», προστίθεται στο κείμενο, το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο της ένωσης Μάικ Μπαλσάμο, ο οποίος ζητάει από το Πεντάγωνο να επανεξετάσει αυτή την απαίτηση.

Ο Πιτ Χέγκσεθ, επικεφαλής του «υπουργείου Πολέμου», σύμφωνα με την ονομασία που επιθυμεί ο Αμερικανός πρόεδρος, υπεραμύνθηκε χθες, από την πλευρά του, μιας άλλης διάταξης αυτού του νέου εντύπου διαπίστευσης.

«Ο Τύπος δεν επιτρέπεται πλέον να περιφέρεται στους διαδρόμους μιας εγκατάστασης, στην οποία ισχύουν μέρα ασφαλείας. Ας φέρετε το σήμα σας και ας ακολουθείτε τους κανόνες – ή πηγαίνετε σπίτι σας», έγραψε στο X.


Ήδη αφότου αφίχθη στο Πεντάγωνο στις αρχές της χρονιάς, είχε αφαιρέσει τα γραφεία που είχαν στο Πεντάγωνο μεγάλα μέσα ενημέρωσης για να τα δώσει σε μέσα ενημέρωσης τα οποία χαρακτηρίζονται περισσότερο δεξιά.
