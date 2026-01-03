ΗΠΑ: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε το κατηγορητήριο κατά του Μαδούρο

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Νικολάς Μαδούρο και οι σύμμαχοί του έχουν μετατρέψει τους θεσμούς της Βενεζουέλας σε εστία διαφθοράς που τροφοδοτείται από τη διακίνηση ναρκωτικών, προς ίδιον όφελος.

ΗΠΑ: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε το κατηγορητήριο κατά του Μαδούρο
03 Ιαν. 2026 22:22
Pelop News

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσιοποίησε το Σάββατο 03.01.2026, το κατηγορητήριο κατά του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, καθώς και κατά της συζύγου και του γιου του.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Νικολάς Μαδούρο και οι σύμμαχοί του έχουν μετατρέψει τους θεσμούς της Βενεζουέλας σε εστία διαφθοράς που τροφοδοτείται από τη διακίνηση ναρκωτικών, προς ίδιον όφελος.

Η διαφθορά αυτή «γεμίζει τις τσέπες Βενεζουελάνων αξιωματούχων και των οικογενειών τους, ενώ ταυτόχρονα ωφελεί βίαιους ναρκο-τρομοκράτες που δρουν με ατιμωρησία σε βενεζουελανό έδαφος και οι οποίοι συμβάλλουν στην παραγωγή, προστασία και μεταφορά τόνων κοκαΐνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες», αναφέρεται στο κατηγορητήριο.

Στο κατηγορητήριο των αμερικανικών Αρχών υποστηρίζεται ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος συμμετείχε, από το 1999 έως το 2020, σε «ναρκοτρομοκρατική συνωμοσία» μεταξύ του Cartel de los Soles και των FARC, με στόχο τη μαζική διακίνηση κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το έγγραφο, το καρτέλ αποτελούνταν από ανώτατους κρατικούς αξιωματούχους που διαφθείρουν θεσμούς της Βενεζουέλας, ενώ ο Μαδούρο φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο, να παρείχε όπλα στις FARC και να αντιμετώπιζε την κοκαΐνη ως «όπλο» εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:55 Μέτσολα: Η Βενεζουέλα θα είναι ελεύθερη, δεν αναγνωρίζουμε τον Μαδούρο ως νόμιμο πρόεδρο
22:38 Πώς εντόπισαν οι ΗΠΑ τον Μαδούρο: Η πηγή της CIA στην Κυβέρνηση της Βενεζουέλας και η επικήρυξη
22:22 ΗΠΑ: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε το κατηγορητήριο κατά του Μαδούρο
22:01 Γιαννακόπουλος στους παίκτες του ΠΑΟ: Δύο μέρες πριν στις 5 η ώρα το πρωί ήσασταν μεθυσμένοι
21:50 ΥΠΕΞ: Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα
21:38 Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ μεταναστών σε χώρο κράτησης στα Χανιά, τουλάχιστον 12 τραυματίες
21:26 Ρωσία, Κίνα και χώρες της ΕΕ αντιδρούν για τη σύλληψη Μαδούρο
21:14 Οι 5 απλές συνήθειες που προτείνουν οι ειδικοί του Χάρβαρντ για καλύτερη υγεία
21:01 Ντόναλντ Τραμπ: Θα εμπλακούμε ενεργά στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας
20:52 Η Μύκονος κέρδισε τον ΠΑΟΚ 101-94 στην παράταση
20:41 Έληξε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την αμερικανική πρεσβεία για τη Βενεζουέλα
20:32 Ο ΑΟ Αιγιαλέων πέρασε «αέρας» με τρίποντο από τη Γλυφάδα
20:30 Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα 50.000 νοικοκυριά και 2.000 επιχειρήσεις λόγω φωτιάς
20:23 Σέρρες: Γυμνός με κομμένες τις φλέβες ο 45χρονος πυροσβέστης που εντοπίστηκε στο όρος Μπέλλες
20:20 Ο Ερμής νίκησε απουσίες και Εσπερο
20:15 Ισχυρές βροχοπτώσεις στη δυτική Ελλάδα – Πάνω από 90 χιλιοστά στην Κρήνη Αιγιαλείας
20:11 Ήττα στην παράταση για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, πλήρωσε λάθη και τις 15 χαμένες βολές!
20:09 Παναγιώτα Βλαντή: «Προκαλούσε ζήλια και καχυποψία» – Τι είπε για τις δυσκολίες στα προσωπικά της
20:00 Πάτρα: Σαρωτικοί έλεγχοι στις γιορτές – 245 περιπτώσεις και λίγα πρόστιμα
19:49 Πέντε συλλήψεις από την Αστυνομία για επεισόδια έξω από το κλειστό του ΟΑΚΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ