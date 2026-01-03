ΗΠΑ: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε το κατηγορητήριο κατά του Μαδούρο

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσιοποίησε το Σάββατο 03.01.2026, το κατηγορητήριο κατά του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, καθώς και κατά της συζύγου και του γιου του.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Νικολάς Μαδούρο και οι σύμμαχοί του έχουν μετατρέψει τους θεσμούς της Βενεζουέλας σε εστία διαφθοράς που τροφοδοτείται από τη διακίνηση ναρκωτικών, προς ίδιον όφελος.

Η διαφθορά αυτή «γεμίζει τις τσέπες Βενεζουελάνων αξιωματούχων και των οικογενειών τους, ενώ ταυτόχρονα ωφελεί βίαιους ναρκο-τρομοκράτες που δρουν με ατιμωρησία σε βενεζουελανό έδαφος και οι οποίοι συμβάλλουν στην παραγωγή, προστασία και μεταφορά τόνων κοκαΐνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες», αναφέρεται στο κατηγορητήριο.

Στο κατηγορητήριο των αμερικανικών Αρχών υποστηρίζεται ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος συμμετείχε, από το 1999 έως το 2020, σε «ναρκοτρομοκρατική συνωμοσία» μεταξύ του Cartel de los Soles και των FARC, με στόχο τη μαζική διακίνηση κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το έγγραφο, το καρτέλ αποτελούνταν από ανώτατους κρατικούς αξιωματούχους που διαφθείρουν θεσμούς της Βενεζουέλας, ενώ ο Μαδούρο φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο, να παρείχε όπλα στις FARC και να αντιμετώπιζε την κοκαΐνη ως «όπλο» εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.

