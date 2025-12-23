ΗΠΑ: «Trump-class» τα νέα θωρηκτά του Πολεμικού Ναυτικού

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε την ναυπήγηση έως και 25 υπερσύγχρονων θωρηκτών με το όνομά του, στο πλαίσιο του «Golden Fleet».

ΗΠΑ: «Trump-class» τα νέα θωρηκτά του Πολεμικού Ναυτικού
23 Δεκ. 2025 8:06
Pelop News

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε τη Δευτέρα σχέδια για την κατασκευή μιας νέας κατηγορίας μεγάλων πολεμικών πλοίων, τα οποία θα φέρουν την ονομασία «Trump-class» και θα αποτελέσουν μέρος του προγράμματος αναβάθμισης του αμερικανικού στόλου, γνωστού ως «Golden Fleet».

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, ο Τραμπ δήλωσε ότι τα πλοία αυτά θα είναι τα μεγαλύτερα, τα ταχύτερα και τα πιο ισχυρά που έχουν κατασκευαστεί ποτέ από τις ΗΠΑ. Η ναυπήγηση θα ξεκινήσει με δύο μονάδες, με το πρώτο πλοίο να βαφτίζεται USS Defiant, ενώ μακροπρόθεσμα προβλέπεται η κατασκευή έως και 20-25 σκαφών.

Τα νέα θωρηκτά, όπως τα χαρακτήρισε ο πρόεδρος, θα έχουν εκτόπισμα 30.000 έως 40.000 τόνων και θα εξοπλιστούν με συμβατικά πυροβόλα, υπερηχητικούς πυραύλους, λέιζερ κατευθυνόμενης ενέργειας, καθώς και πυραύλους ικανούς να φέρουν πυρηνικές κεφαλές. Καλλιτεχνικές απεικονίσεις των πλοίων παρουσιάστηκαν κατά την εκδήλωση.

Ο Τραμπ τόνισε ότι η κατασκευή θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στις ΗΠΑ και ότι στόχος είναι η αποστολή μηνύματος παγκόσμιας ναυτικής υπεροχής. Οι ΗΠΑ διατηρούν σήμερα υπεροχή έναντι της Κίνας στον τομέα αυτό, παρόλο που το Πεκίνο ενισχύει συνεχώς το ναυτικό του, έχοντας θέσει πρόσφατα σε υπηρεσία τρίτο αεροπλανοφόρο με προηγμένους καταπέλτες.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγο μετά την ψήφιση από το Κογκρέσο του ετήσιου προϋπολογισμού άμυνας, που υπερβαίνει τα 900 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:41 Χειροπέδες στην Πάτρα για ηρωίνη και δεκάδες φαρμακευτικά δισκία
10:40 Δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία: Ξεκίνησε η αποστολή SMS, ποιοι θα λάβουν
10:38 Κίνα: Απέτυχε η δεύτερη απόπειρα να ολοκληρωθεί η δοκιμή ενός πυραύλου
10:37 Εξιχνιάστηκε κλοπή με λεία 2.000 ευρώ στο Αγρίνιο
10:31 Συνελήφθη διακινητής ναρκωτικών στην Πάτρα, τι βρέθηκε στην κατοχή του
10:29 Άνω Λιόσια: Τέσσερα παράνομα όπλα σε οικία
10:26 Διακινούσε ναρκωτικά από Ζάκυνθο στην Ηλεία, πιάστηκε στην Κυλλήνη
10:26 Υπόμνημα καταθέτει η Αχαϊκή
10:19 Το «αντίο» του ΝΟΠ στον Λευτέρη Κακουλίδη
10:18 Φωτιά σε Ι.Χ. στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης
10:11 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:08 Οι πέντε σημαντικές αλλαγές για εργαζόμενους το 2026
10:08 Λονδίνο: Νάρκωνε και βίαζε επί χρόνια την σύζυγό του, έξι συλλήψεις ΦΩΤΟ
10:00 ΕΣΗΕΠΗΝ: Γιόρτασαν οι δημοσιογράφοι της Ρόδου
9:58 Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ για «ανοικτούς» δρόμους από τους αγρότες και το «κλείσιμο» από την Τροχαία
9:55 Προσφορά τροφίμων από την Λέσχη 4χ4 Πάτρας
9:49 Γυμναστική για Μακρόν μαζί με Γάλλους στρατιώτες ΒΙΝΤΕΟ
9:49 «Ελ. Βενιζέλος»: Ρεκόρ όλων των εποχών για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών: 34 εκατ. επιβάτες το 2025
9:40 Χριστούγεννα 2025: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική
9:39 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Αναβαθμίζεται ενεργειακά το Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ