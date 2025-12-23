ΗΠΑ: «Trump-class» τα νέα θωρηκτά του Πολεμικού Ναυτικού

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε τη Δευτέρα σχέδια για την κατασκευή μιας νέας κατηγορίας μεγάλων πολεμικών πλοίων, τα οποία θα φέρουν την ονομασία «Trump-class» και θα αποτελέσουν μέρος του προγράμματος αναβάθμισης του αμερικανικού στόλου, γνωστού ως «Golden Fleet».

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, ο Τραμπ δήλωσε ότι τα πλοία αυτά θα είναι τα μεγαλύτερα, τα ταχύτερα και τα πιο ισχυρά που έχουν κατασκευαστεί ποτέ από τις ΗΠΑ. Η ναυπήγηση θα ξεκινήσει με δύο μονάδες, με το πρώτο πλοίο να βαφτίζεται USS Defiant, ενώ μακροπρόθεσμα προβλέπεται η κατασκευή έως και 20-25 σκαφών.

Τα νέα θωρηκτά, όπως τα χαρακτήρισε ο πρόεδρος, θα έχουν εκτόπισμα 30.000 έως 40.000 τόνων και θα εξοπλιστούν με συμβατικά πυροβόλα, υπερηχητικούς πυραύλους, λέιζερ κατευθυνόμενης ενέργειας, καθώς και πυραύλους ικανούς να φέρουν πυρηνικές κεφαλές. Καλλιτεχνικές απεικονίσεις των πλοίων παρουσιάστηκαν κατά την εκδήλωση.

Ο Τραμπ τόνισε ότι η κατασκευή θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στις ΗΠΑ και ότι στόχος είναι η αποστολή μηνύματος παγκόσμιας ναυτικής υπεροχής. Οι ΗΠΑ διατηρούν σήμερα υπεροχή έναντι της Κίνας στον τομέα αυτό, παρόλο που το Πεκίνο ενισχύει συνεχώς το ναυτικό του, έχοντας θέσει πρόσφατα σε υπηρεσία τρίτο αεροπλανοφόρο με προηγμένους καταπέλτες.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγο μετά την ψήφιση από το Κογκρέσο του ετήσιου προϋπολογισμού άμυνας, που υπερβαίνει τα 900 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



