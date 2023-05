ΗΠΑ: Υποδιευθύντρια σχολείου προσπάθησε να σταματήσει καυγά και κατέληξε με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Σοκ προκαλεί η άγρια επίθεση που δέχτηκε μια υποδιευθύντρια σχολείου στις ΗΠΑ, η οποία μπήκε στη μέση για να σταματήσει έναν καυγά μαθητών της 9ης τάξης και την χτύπησαν τόσο σοβαρά που της προκάλεσαν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο λύκειο Westfield στο Σπρινγκ, κοντά στο Χιούστον. Το απίστευτο ξύλο που δέχτηκε η εκπαιδευτικός από τους ανήλικους μαθητές καταγράφηκε και σε βίντεο, όπου φαίνεται η σφοδρότητα με την οποία χτυπούσαν την γυναίκα, η οποία δεν μπορεί να μιλήσει λόγω των κακώσεων.

Μετά το περιστατικό αυτό, που προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινότητα και άλλοι εκπαιδευτικοί αναφέρουν πως δεν αισθάνονται ασφαλείς στο σχολείο που φοιτούν περίπου 3.000 παιδιά και το οποίο έχει μόλις δύο φύλακες.

«Τρία με τέσσερα παιδιά της επιτέθηκαν. Άρχισαν να την χτυπούν στο πάτωμα, άρχισαν να της ρίχνουν κλοτσιές και να της τραβάνε τα μαλλιά» δήλωσε συνάδελφος του θύματος.

Η διεύθυνση του σχολείου ανέφερε στην Daily Mail πως το περιστατικό σημειώθηκε στις 27 Απριλίου και πως η εκπαιδευτικός πήρε εξιτήριο την ίδια ημέρα και δεν είχε καμία σχέση με τον αρχικό καυγά αλλά δέχθηκε χτυπήματα προσπαθώντας να χωρίσει τους μαθητές που καβγάδιζαν.

