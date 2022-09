ΗΠΑ: «Ύποπτο αντικείμενο» σε κτίριο κοντά στο Λευκό Οίκο

Ένα «ύποπτο αντικείμενο» εντοπίστηκε μέσα σε κτίριο της New York Avenue NW, λίγα τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών στην Ουάσιγκτον.

Περιπολικά της αστυνομίας απέκλεισαν την περιοχή, ενώ πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, σύμφωνα με ανάρτηση στο Twitter της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της περιφέρειας Κολούμπια, που ανακοίνωσε ότι η έρευνα για το «ύποπτο αντικείμενο» είναι σε εξέλιξη

Suspicious Pkg. 1400 block NY Ave NW inside of a building. DC Fire & EMS assisting law enforcement with investigation. There are no injuries. pic.twitter.com/hfrzhtD7fU

— DC Fire and EMS (@dcfireems) September 21, 2022