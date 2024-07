ΗΠΑ: Υποστηρικτές του Τραμπ εμφανίστηκαν με επιδέσμους στα αυτιά ΒΙΝΤΕΟ

Έναν διαφορετικό τρόπο βρήκαν συμμετέχοντες στο εθνικό συνέδριο των Ρεπουμπλικανών που πραγματοποιείται στο Μιλγουόκι, για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στον Ντόναλτ Τραμπ.

Πιο συγκεκριμένα, φόρεσαν λευκούς επιδέσμους στα αυτιά τους, ίδιους με αυτόν που φορούσε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ όταν εμφανίστηκε στην πρώτη μέρα του συνεδρίου.

Ο Ντόναλτ Τραμπ τραυματίστηκε στο αυτί κατά τη διάρκεια προεκλογικής του ομιλίας στην Πενσυλβάνια, αφού δέχτηκε πυροβολισμό από έναν 20χρονο.

Σύμφωνα με το newsbeast, ο υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε το παρών λίγο πριν το κλείσιμο της πρώτης ημέρας του συνεδρίου του Ρεπουμπλικανών στο Μιλγουόκι με επίδεσμο στο αυτί και υψωμένη τη γροθιά του.

Ear bandages emerge as latest trend at Republican National Convention

It was a show of solidarity by Trump supporters. pic.twitter.com/RKtLLJcAej

— NEXTA (@nexta_tv) July 18, 2024