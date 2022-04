Ηπατίτιδα: Ποιοι τύποι υπάρχουν και ποια τα χαρακτηριστικά τους

Η ηπατίτιδα χωρίζεται σε διάφορους τύπους και οι αιτίες είναι αρκετές, σύμφωνα με το news4health.gr.

Αναφέρεται σε μια φλεγμονώδη πάθηση στο συκώτι. Είναι συχνά αποτέλεσμα ιικής φλεγμονής, αλλά υπάρχουν και άλλες αιτίες Ένα είδος ηπατίτιδας είναι η αυτοάνοση ενώ υπάρχει και αυτή που προκαλείται μετά από τη λήψη φαρμάκων, τοξινών και αλκοόλ. Η αυτοάνοση ηπατίτιδα είναι μια ασθένεια που συμβαίνει όταν το σώμα δημιουργεί αντισώματα κατά του ηπατικού ιστού.

Επίσης υπάρχουν πέντε τύποι ηπατίτιδας που οφείλονται σε ιό. Α, Β, C, D και Ε. Ένας διαφορετικός ιός είναι υπεύθυνος για κάθε τύπο ιικής ηπατίτιδας. Ο ΠΟΥ υπολογίζει ότι είναι περίπου 354 χιλιάδες άνθρωποι που υποφέρουν από χρόνια ηπατίτιδα Β και C παγκοσμίως.

Ηπατίτιδα Α

Η ηπατίτιδα Α είναι το αποτέλεσμα μιας μόλυνσης με τον ιό ηπατίτιδας Α (HAV). Αυτός ο τύπος ηπατίτιδας είναι η λεγόμενο οξεία και είναι βραχυχρόνια ασθένεια. Συνήθως μπορεί κανείς να κολλήσει από μολυσμένο νερό και τροφή.

Ηπατίτιδα Β

Ο ιός της ηπατίτιδα Β προκαλεί ηπατίτιδα Β (HBV). Αυτό συχνά πρόκειται για χρόνια κατάσταση. Τα Κέντρα Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (CDC) υπολογίζεται ότι υπάρχουν 826.000 άνθρωποι που ζουν με χρόνια ηπατίτιδα Β στις ΗΠΑ και περίπου 257 χιλιάδες ανθρώπους παγκοσμίως. Ηπατίτιδα Β μπορεί κανείς να κολλήσει όταν έρχεται σε επαφή με σωματικά υγρά, όπως αίμα, κολπικές εκκρίσεις ή σπέρμα.

Ηπατίτιδα C

Η ηπατίτιδα C προέρχεται από τον ιό της ηπατίτιδας C. Αυτός είναι ανάμεσα στους πιο γνωστούς ιούς που προκαλεί λοίμωξη στο αίμα στις ΗΠΑ και τυπικά πρόκειται για μακροπρόθεσμη ασθένεια. Ηπατίτιδα C μπορεί κανείς να κολλήσει όταν έρχεται σε επαφή με σωματικά υγρά, όπως αίμα, κολπικές εκκρίσεις ή σπέρμα. Σύμφωνα με το CDC υπολογίζεται ότι 2.4 χιλιάδες Αμερικανοί ζουν με χρόνια ηπατίτιδα.

Ηπατίτιδα D

Αυτή είναι μια σπάνια μορφή ηπατίτιδας η οποία συμβαίνει σε συνδυασμό με την ηπατίτιδα Β. Αυτός ο ιός προκαλεί φλεγμονή στο συκώτι όπως και οι άλλοι τύπο ωστόσο ένα άτομο δεν μπορεί να κολλήσει HDV χωρίς να προϋπάρχει ηπατίτιδα Β. Είναι αρκετά σπάνιο πάντως και παγκοσμίως επηρεάζει το 5% των ατόμων που έχουν ήδη χρόνια ηπατίτιδα Β. Η μόλυνση γίνεται μέσω μολυσμένου αίματος με ηπατίτιδα D.

Ηπατίτιδα Ε

Αυτός ο τύπος προέρχεται από τη μόλυνση του νερού που έχει εκτεθεί στον ιό αυτό. Συνήθως εντοπίζεται σε περιοχές με κακή υγιεινή και συνήθως προκύπτει από την κατάποση περιττωμάτων που μολύνουν το δίκτυο ύδρευσης. Είναι ασυνήθιστη ασθένεια και σπάνια και μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη σε έγκυες γυναίκες. Σε κάθε περίπτωση η μόλυνση πραγματοποιείται μέσω της τροφής και του νερού.

Αλκοόλ και άλλες τοξίνες

Η κατάχρηση της κατανάλωσης αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο συκώτι και φλεγμονή. Αυτό είναι γνωστό ως αλκοολική ηπατίτιδα. Το αλκοόλ απευθείας μπορεί να βλάψει τα κύτταρα στο συκώτι σου. Με την πάροδο του χρόνου μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη και να οδηγήσει σε πάχυνση ή ουλή του ηπατικού ιστού (κίρρωση) και ηπατική ανεπάρκεια.

Επίσης, ηπατίτιδα μπορεί να προκληθεί από την κατάχρηση φαρμάκων και την έκθεση σε τοξίνες.

Αυτοάνοσο πρόβλημα

Σε κάποιες περιπτώσεις το ανοσοποιητικό σύστημα θεωρεί ότι το συκώτι είναι κάτι το οποίο έχει πρόβλημα και αρχίσει και του επιτίθεται. Αυτό προκαλεί φλεγμονή η οποία μπορεί να κυμαίνεται από ήπια σε σοβαρή και πολλές φορές συχνά παρεμποδίζει τη λειτουργία του ήπατος. Είναι τρεις φορές πιο συχνή στις γυναίκες παρά στους άνδρες.