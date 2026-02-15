Ηπειρος: Κατολισθήσεις, πλημμύρες και σοβαρές καταστροφές με το πέρασμα της κακοκαιρίας

Στην Ήπειρο καταγράφονται συνεχείς κατολισθήσεις, πτώσεις βράχων και μεγάλες φθορές στο οδικό δίκτυο.

15 Φεβ. 2026 9:31
Pelop News

Η εικόνα που διαμορφώνεται μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας είναι ιδιαίτερα δύσκολη σε μεγάλο μέρος της δυτικής Ελλάδας.

Εκτεταμένα προβλήματα στην Ήπειρος

Στην Ήπειρο καταγράφονται συνεχείς κατολισθήσεις, πτώσεις βράχων και μεγάλες φθορές στο οδικό δίκτυο. Η Ιόνια Οδός παραμένει κλειστή στο ύψος της Συκούλας, μετά από μεγάλη κατολίσθηση, με την αποκατάσταση της κυκλοφορίας να εκτιμάται ότι θα χρειαστεί αρκετό χρόνο.

Σοβαρές καταστροφές στην Πάργα

Η Πάργα και οι γύρω περιοχές (Ανθούσα, Αγιά) βρίσκονται αντιμέτωπες με συνεχιζόμενες καταπτώσεις και κατολισθήσεις.

  • Αυτοκίνητα καταπλακώθηκαν από βράχια.

  • Κεντρικοί δρόμοι έχουν καλυφθεί από φερτά υλικά.

  • Τα συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας επιχειρούν διαρκώς για την αποκατάσταση της πρόσβασης.

Η συνεχής βροχόπτωση σε συνδυασμό με τη μορφολογία του εδάφους προκαλεί ρευστοποίηση του υπεδάφους και νέα φαινόμενα καταπτώσεων.

Στο έλεος των κατολισθήσεων η Πρέβεζα

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στην Εθνική Οδό Πρέβεζας–Ηγουμενίτσας, με διαδοχικές καταπτώσεις βράχων.

  • Στη Μυρσίνη σημειώθηκε μεγάλη κατάπτωση στην είσοδο του χωριού.

  • Στον Μύτικα, εκτός από τις ζημιές στο οδόστρωμα, υπάρχουν πλημμύρες σε θερμοκήπια και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

  • Στην Καστροσυκιά καταγράφηκαν επίσης κατολισθήσεις.

  • Το παραλιακό μέτωπο της πόλης έχει υποστεί σοβαρές αλλοιώσεις, με την παραλία να έχει σχεδόν ενωθεί με τη θάλασσα.

Οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση, ωστόσο η κατάσταση χαρακτηρίζεται οριακή, ιδιαίτερα αν συνεχιστούν οι έντονες βροχοπτώσεις.

Ζημιές στη Μεσσηνία

Στη Μεσσηνία:

  • Κατέρρευσε τοιχίο πλινθόκτιστου σπιτιού στο κέντρο της Μεσσήνη (χωρίς θύματα).

  • Σημαντικές ζημιές καταγράφηκαν σε καλλιέργειες και θερμοκήπια.

  • Το φράγμα του ποταμού Παμίσου στην περιοχή του Άρη έφτασε στα όρια υπερχείλισης.

Στα όρια υπερχείλισης ο Αλφειός στην Ηλεία

Στην Ηλεία:

  • Πλημμύρες προκάλεσαν κατολισθήσεις στο Κατάκολο και στον παραποτάμιο δρόμο του Αλφειού.

  • Ο δρόμος που συνδέει τον Πύργο με την Ανδρίτσαινα πλήττεται σχεδόν καθημερινά από καταπτώσεις.

  • Η αυξημένη ροή του ποταμού δημιουργεί φόβους για πιθανή υπερχείλιση, με σοβαρές συνέπειες για τις γύρω περιοχές.

Σε επιφυλακή οι αρχές

Παρότι σε ορισμένες περιοχές της Ηπείρου η κατάσταση χαρακτηρίζεται προς το παρόν ελεγχόμενη, οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού.

Οι συνεχείς βροχοπτώσεις, το κορεσμένο έδαφος και η έντονη μορφολογία του εδάφους αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων και πλημμυρικών φαινομένων.

