Ηπειρώτικο γλέντι στην Πάτρα: Ο ετήσιος χορός του Πανηπειρωτικού Συλλόγου με τον Νίκο Φιλιππίδη

Μια αυθεντική γιορτή παράδοσης και μουσικής ετοιμάζεται στην Πάτρα, με τον Πανηπειρωτικό Σύλλογο Πατρών να δίνει και φέτος το καθιερωμένο ραντεβού με το ηπειρώτικο γλέντι.

31 Ιαν. 2026 11:48
Pelop News

Σε ρυθμούς Ηπείρου θα κινηθεί η Πάτρα την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, όταν ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών διοργανώνει τον ετήσιο χορό του, ένα γλέντι με έντονο παραδοσιακό χαρακτήρα και πανελλήνια ακτινοβολία.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη 13:00 το μεσημέρι στο Κτήμα Διαμαντή, έναν χώρο που φιλοξενεί σταθερά μεγάλες πολιτιστικές και κοινωνικές διοργανώσεις της πόλης.

Για τη φετινή βραδιά, ο Σύλλογος υποδέχεται ένα από τα πιο αναγνωρισμένα παραδοσιακά μουσικά σχήματα της χώρας, με επικεφαλής τον δεξιοτέχνη κλαρινίστα Νίκος Φιλιππίδης. Μαζί του θα βρίσκονται οι καταξιωμένοι μουσικοί Κώστας Φιλιππίδης στο λαούτο, Γιάννης Οικονόμου στο βιολί, Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, ενώ στο τραγούδι θα συμμετέχει η Λευκοθέα Φιλιππίδη.

Το γλέντι πλαισιώνεται και από πλούσια δώρα, προσφορές μεγάλων εταιρειών και επιχειρήσεων από όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων οι Superfast Ferries, SEAJETS, το AAR Hotel & Spa Ioannina, το Centro Hotel Ioannina, το The View Hotel by Kentrikon, καθώς και επιχειρήσεις από τον χώρο της υγείας, της ένδυσης και του κοσμήματος.

Λόγω της αυξημένης προσέλευσης που παρατηρείται κάθε χρόνο, οι διοργανωτές καλούν το κοινό να προχωρήσει έγκαιρα σε κρατήσεις τραπεζιών και προσκλήσεων. Πληροφορίες και κρατήσεις παρέχονται στο τηλέφωνο 697 7965689, καθώς και καθημερινά από 18:00 έως 20:00 στο Σπίτι του Ηπειρώτη (Μουρούζη 14-16, 1ος όροφος).

Ο ετήσιος χορός του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρών αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για την τοπική πολιτιστική ζωή, φέρνοντας κοντά την ηπειρώτικη παράδοση, τη μουσική και το γλέντι στο κέντρο της πόλης.

