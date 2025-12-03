Ήπια πτώση στο Χρηματιστήριο – Στο -0,34% ο Γενικός Δείκτης στις 2.100 μονάδες

Σε ήπιες πτωτικές τάσεις κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί κοντά στις 2.100 μονάδες και τη συναλλακτική δραστηριότητα να παραμένει περιορισμένη.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.100,73 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,34%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 15,45 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα για το πρώτο μέρος της ημέρας.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχωρεί κατά 0,41%, ενώ αντίθετα ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο 0,44%.

Στις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο καταγράφουν οι Viohalco (+2,49%), Lamda Development (+1,28%), ΔΑΑ (+0,59%) και Alpha Bank (+0,52%).

Αντίθετα, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι Eurobank (-1,53%), Κύπρου (-1,00%) και Εθνική (-0,95%).

Συνολικά, 46 μετοχές κινούνται ανοδικά, 22 πτωτικά και 20 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο παρουσιάζουν οι Μουζάκης (κ) (+7,27%) και Κυριακούλης (+4,65%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι Εβροφάρμα (-2,56%) και Ίλυδα (-1,62%).

