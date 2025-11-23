Ηράκλειο: 41χρονος πέθανε την ώρα που έπαιζε ρακέτες

Στην παραλία υπήρχε κόσμος λόγω των καλών καιρικών συνθηκών και κανένας δε μπορούσε να πιστέψει αυτό που συνέβη στον άτυχο 41χρονο.

Ηράκλειο: 41χρονος πέθανε την ώρα που έπαιζε ρακέτες
23 Νοέ. 2025 21:37
Pelop News

Ένας άτυχος 41χρονος έχασε ξαφνικά τη ζωή του το απόγευμα της Κυριακής, την ώρα που διασκέδαζε στην παραλία του Καρτερού στο Ηράκλειο παίζοντας ρακέτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, γύρω στις 4 το απόγευμα, o 41χρονος ένιωσε αδιαθεσία, καθώς έπαιζε ρακέτες στις εγκαταστάσεις του πρώην ΑΚΤΗ στην Αμνισσό στο Ηράκλειο και κάθισε σε μια καρέκλα.

Αφού πήρε ανάσες, σηκώθηκε και πήγε στα ντους για να ρίξει νερό στο πρόσωπό του, όπου και κατέρρευσε.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφθασε στο σημείο, δεν πρόλαβε να επέμβει καθώς ο 41χρονος είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

Στην παραλία υπήρχε κόσμος λόγω των καλών καιρικών συνθηκών και κανένας δε μπορούσε να πιστέψει αυτό που συνέβη στον άτυχο 41χρονο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:14 Μύλος των Ξωτικών: Η μαγεία των Χριστουγέννων
22:10 Νίκος Ανδρουλάκης από Πάτρα: «Κεντρική προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ η περιφερειακή ανάπτυξη»
22:02 Πάτρα: Πινελιά πράσινου στην είσοδο της πόλης ΦΩΤΟ
22:00 Πρώτα αποτελέσματα από τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα – Ποιος προηγείται
21:52 Καζακόπουλος: “Στο τέλος μετράει η νίκη”
21:45 Λιθουανία: Δείτε για ποιο λόγο έκλεισε αεροδρόμιο
21:37 Ηράκλειο: 41χρονος πέθανε την ώρα που έπαιζε ρακέτες
21:29 Κανελλόπουλος: «Θα συνεχίσουμε την δουλειά μας»
21:20 Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον αρχηγό της Χεζμπολάχ
21:10 Παπανδρέου: «Το μέλλον της χώρας κρίνεται στην Παιδεία»
21:00 Ανώνυμοι Αλκοολικοί στην «Π»: Λυπήθηκα τον εαυτό μου, ή θα σωζόμουν ή θα πέθαινα
20:55 Ο Ζελένσκι δηλώνει προσωπικά ευγνώμων προς τον Τραμπ
20:45 Πάτρα: Live η ομιλία του Ανδρουλάκη στη συνδιασκεψη του ΠΑΣΟΚ
20:42 Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες πεζοδρόμησης στην Κανάρη
20:32 Δέσποινα Μοιραράκη: Αυτά έκανα και έχασα τα κιλά…
20:24 ΔΕΕΠ Αχαΐας: Τα πρώτα αποτελέσματα από τα Καλάβρυτα
20:20 Δείτε την γκολάρα που πέτυχε ο Γεντβάι στις Σέρρες
20:12 Ρούμπιο: «Οι συνομιλίες στη Γενεύη ήταν πιο παραγωγικές», κοντά σε συμφωνία
20:04 Η Πάτρα υποδέχθηκε τον Ηγούμενο της Βατοπαιδίου Γέροντα Εφραίμ ΦΩΤΟ
19:59 Κώτσηρας από την Πάτρα: «Δεν θα αυξηθούν οι αντικειμενικές μέχρι το 2027»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22-23/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ