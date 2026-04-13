Ηράκλειο: Εικόνες καταστροφής σε χώρο με ενοικιαζόμενα οχήματα

Περίπου 20 από τα 45 οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς από τη φωτιά

 

13 Απρ. 2026 16:09
Pelop News

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής του Πάσχα σε χώρο στάθμευσης ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων στην Επαρχιακή Οδό Ηρακλείου – Μοιρών στο ύψος των Γουρνών, με αποτέλεσμα να καταστραφούν σχεδόν τα μισά οχήματα.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα creta24, περί τα 20 οχήματα από τα 45 καταστράφηκαν ολοσχερώς από την πυρκαγιά.

Το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα, στο σημείο βρέθηκαν εργαζόμενοι της εταιρείας, προκειμένου να μετακινήσουν τα οχήματα που δεν έχουν υποστεί ζημιές.

Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής διενεργεί έρευνα για τα αίτια του συμβάντος. Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξέσπασε στις 00:50 περίπου, λαμβάνοντας γρήγορα διαστάσεις.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

