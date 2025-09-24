Ηράκλειο: Ένστολος ξυλοκόπησε την πρώην σύζυγό του μέσα στο σπίτι της, αναζητείται από τις αρχές
Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκε στο Ηράκλειο, με 34χρονη να υποστηρίζει ότι ο 43χρονος πρώην σύζυγός της, που υπηρετεί σε Σώμα Ασφαλείας, την ξυλοκόπησε μέσα στο σπίτι της.
Ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί τις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης, μια 34χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι ο 43χρονος πρώην σύζυγός της, ένστολος που υπηρετεί σε Σώμα Ασφαλείας, εισέβαλε στο σπίτι της και την κακοποίησε.
Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο άνδρας τη χαστούκισε, την εξύβρισε και την τράβηξε από τα μαλλιά. Η γυναίκα ζήτησε άμεσα βοήθεια, αλλά μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί, ο φερόμενος δράστης είχε διαφύγει.
Η 34χρονη υπέβαλε μήνυση εναντίον του, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι ο πρώην σύζυγός της συνέχιζε να διαμένει στο σπίτι παρά το διαζύγιο και ενάντια στη θέλησή της.
Ο 43χρονος αναζητείται από τις αρχές, ενώ η υπόθεση διερευνάται.
