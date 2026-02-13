Ηράκλειο: Φορτηγό παρέσυρε πεζή – Σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα, Παρασκευή, στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν φορτηγό παρέσυρε πεζή γυναίκα στην περιοχή του Γιόφυρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, το περιστατικό συνέβη κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, με αποτέλεσμα η γυναίκα να τραυματιστεί σοβαρά.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

