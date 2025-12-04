Ηράκλειο: Η εκδοχή των γονιών για την κακοποίηση 8 παιδιών – «Μεταξύ των γονιών ήταν οι διενέξεις, τα αγαπούν» λέει ο δικηγόρος τους

Ο δικηγόρος του ζευγαριού που κατηγορείται για κακοποίηση οκτώ παιδιών στο Ηράκλειο παρουσιάζει τη δική τους εκδοχή, αρνούμενος ότι υπήρξαν βιαιοπραγίες σε βάρος των ανηλίκων. Το ζευγάρι παραμένει υπό κράτηση έως τη δίκη της Παρασκευής, την ώρα που το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε επανειλημμένα ειδοποιήσει τις Αρχές τα προηγούμενα χρόνια.

Ηράκλειο: Η εκδοχή των γονιών για την κακοποίηση 8 παιδιών - «Μεταξύ των γονιών ήταν οι διενέξεις, τα αγαπούν» λέει ο δικηγόρος τους
04 Δεκ. 2025 11:52
Pelop News

Νέα διάσταση επιχειρεί να δώσει η υπεράσπιση των δύο γονιών που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση των οκτώ παιδιών τους στο Ηράκλειο. Ο δικηγόρος τους αρνείται ότι τα ανήλικα κακοποιήθηκαν και κάνει λόγο για οικογενειακά προβλήματα και παρεξηγήσεις με γειτόνισσα, ενώ η υπόθεση έχει ιστορικό παλαιότερων παρεμβάσεων από το «Χαμόγελο του Παιδιού». Τα παιδιά φιλοξενούνται πλέον στην γιαγιά τους, ενώ η δίκη έχει οριστεί για τις 6 Δεκεμβρίου.

Ο συνήγορος υπεράσπισης αναφέρει ότι στο σπίτι υπήρχαν όντως συγκρούσεις, αλλά αποκλειστικά μεταξύ των δύο ενηλίκων και όχι προς τα παιδιά. Υποστηρίζει επίσης ότι η γειτόνισσα που προέβη στην καταγγελία είχε «σκοπιμότητα» και πως υπήρχαν μεταξύ τους προσωπικές διαφωνίες.

«Δεν υπάρχει κακοποίηση, δεν υπάρχουν ξυλοδαρμοί. Το ζευγάρι αγαπά και νοιάζεται για τα παιδιά, αλλά είναι μια πολυμελής οικογένεια που δυσκολεύεται πολύ οικονομικά και χρειάζεται στήριξη», δήλωσε ο δικηγόρος στο cretalive.gr. Όπως σημείωσε, ο 44χρονος πατέρας έχει αναπηρία 65% λόγω καρδιολογικών προβλημάτων και εργάζεται περιστασιακά, ενώ η σύζυγός του λαμβάνει επίδομα. Η οικογένεια διαμένει σε διαμέρισμα εργατικών κατοικιών, το οποίο έχει αγοράσει.

Ο δικηγόρος επιβεβαίωσε επίσης ότι ο 44χρονος είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης 20 ημερών στα Χανιά λόγω επαναλαμβανόμενων επεισοδίων ενδοοικογενειακής βίας με τη σύζυγο. «Με την ποινική διαμεσολάβηση και το πρόγραμμα που παρακολούθησαν, η σχέση τους βελτιώθηκε», σημείωσε.

Από τα οκτώ παιδιά, ηλικίας 2 έως 15 ετών, τα πέντε είναι κοινά, ενώ τα τρία μεγαλύτερα προέρχονται από τον πρώτο γάμο της μητέρας. Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2018 και, σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο 44χρονος μεγάλωσε τα τρία παιδιά της συντρόφου του «σαν δικά του».

Αναφερόμενος σε επεισόδιο πριν από τρία χρόνια, όταν ένα παιδί 2,5 ετών είχε καταναλώσει ηρεμιστικά και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ Παίδων, ο δικηγόρος έκανε λόγο για «ατυχές περιστατικό». Όπως είπε, το παιδί βρήκε τα χάπια στο πάτωμα σε σπίτι που ήταν υπό μετακόμιση και τα κατάπιε θεωρώντας ότι ήταν καραμέλες. Η μητέρα, σύμφωνα με τον ίδιο, το μετέφερε άμεσα στο νοσοκομείο.

Όσον αφορά τη γειτόνισσα που κατέθεσε στοιχεία για κακοποίηση, ο δικηγόρος υποστήριξε ότι «υπάρχουν θέματα προσωπικού χαρακτήρα» που θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο.

Τα παιδιά έχουν μεταφερθεί στη φροντίδα της γιαγιάς, ενώ το ζευγάρι παραμένει υπό κράτηση έως τη δίκη της Παρασκευής 6 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν είχαν σχηματιστεί εις βάρος της οικογένειας δικογραφίες από την Ασφάλεια Ηρακλείου για έκθεση ανηλίκων. Επιπλέον, το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε αποστείλει τέσσερις αναφορές στις αρμόδιες υπηρεσίες την περίοδο 2022–2025, με την πρώτη να χαρακτηρίζεται «κατεπείγουσα».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:57 Παρουσίαση της «Ίσαλου γραμμής» της Νικολέττας Κατσιδήμα-Λάγιου στο Mosaic Hub
13:51 Πάτρα: Δρόμος Θυσίας για τους 84 εκτελεσμένους – 82 χρόνια από το Μπλόκο στα Προσφυγικά
13:48 «Αποτυχημένο reunion παλιών συντρόφων»: Τα πυρά Μαρινάκη για την «Ιθάκη» Τσίπρα και το βλέμμα της κυβέρνησης σε ανάπτυξη και περιφέρεια
13:46 Χρήστος Ντεντόπουλος: Ξέσπασμα από την Κάτω Αχαΐα για την «μάχη επιβίωσης» των αγροτών ΒΙΝΤΕΟ
13:42 Αμετακίνητοι οι αγρότες: Κλειστή η Εγνατία στην Κομοτηνή, μπλόκο στον Προμαχώνα – Κινητοποιήσεις από Θράκη έως Πάτρα
13:37 Κακοκαιρία «Byron»: Πλημμύρες, κατολισθήσεις, 112 και κλειστά σχολεία – Σε αυξημένο συναγερμό όλη η χώρα
13:28 Year in Search 2025: Τα πρόσωπα που αναζήτησαν περισσότερο οι Έλληνες χρήστες της Google
13:24 Τροχαίο στη Λούτσα: Νέο ΒΙΝΤΕΟ-ντοκουμέντο δείχνει τρίτο όχημα που παραβιάζει STOP
13:18 Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν έχω ευθύνη για τις παράτυπες αιτήσεις, υποστηρίζει ο Μπουνάκης
13:13 112 και στη Λακωνία: Μήνυμα στους κατοίκους του Ευρώτα για περιορισμό μετακινήσεων λόγω έντονης κακοκαιρίας
13:03 «Προσποιήθηκα ότι δεν είμαι καλά»: Πώς γλίτωσε ο 47χρονος κτηνίατρος από τους 4 απαγωγείς στην Κυπαρισσία ΒΙΝΤΕΟ
13:00 Πάτρα: Αλλάζουν στέγη τα Διοικητικά Δικαστήρια
12:58 Ελεύθερη για διέλευση η νέα Πατρών – Πύργου: Ορόσημο για τη Δυτική Ελλάδα ΦΩΤΟ
12:50 Θεόδωρος Λουλούδης: «Η Πάτρα γίνεται κέντρο επιχειρηματικού διαλόγου» – 5 και 6 Δεκεμβρίου η ΓΣ της ΚΕΕΕ
12:50 Αγραφα: Το θαύμα της φύσης, τι να δείτε
12:45 Ο απόλυτος οδηγός για τη μεταφορά ελαιολάδου στο εξωτερικό
12:44 112 στην Ανατολική Μάνη: «Περιορίστε τις μετακινήσεις» λόγω έντονων βροχών και κατολισθήσεων
12:43 Νέο βραβείο για την Ελ. Αντωνίου
12:37 Στην εντατική ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ – «Δείξε λίγο συμπόνοια»
12:35 Πολίτης στη Μολδαβία βρήκε drone και το πήρε σπίτι… νομίζοντας ότι είναι παιχνίδι ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ