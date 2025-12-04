Ηράκλειο: Η εκδοχή των γονιών για την κακοποίηση 8 παιδιών – «Μεταξύ των γονιών ήταν οι διενέξεις, τα αγαπούν» λέει ο δικηγόρος τους

Νέα διάσταση επιχειρεί να δώσει η υπεράσπιση των δύο γονιών που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση των οκτώ παιδιών τους στο Ηράκλειο. Ο δικηγόρος τους αρνείται ότι τα ανήλικα κακοποιήθηκαν και κάνει λόγο για οικογενειακά προβλήματα και παρεξηγήσεις με γειτόνισσα, ενώ η υπόθεση έχει ιστορικό παλαιότερων παρεμβάσεων από το «Χαμόγελο του Παιδιού». Τα παιδιά φιλοξενούνται πλέον στην γιαγιά τους, ενώ η δίκη έχει οριστεί για τις 6 Δεκεμβρίου.

Ο συνήγορος υπεράσπισης αναφέρει ότι στο σπίτι υπήρχαν όντως συγκρούσεις, αλλά αποκλειστικά μεταξύ των δύο ενηλίκων και όχι προς τα παιδιά. Υποστηρίζει επίσης ότι η γειτόνισσα που προέβη στην καταγγελία είχε «σκοπιμότητα» και πως υπήρχαν μεταξύ τους προσωπικές διαφωνίες.

«Δεν υπάρχει κακοποίηση, δεν υπάρχουν ξυλοδαρμοί. Το ζευγάρι αγαπά και νοιάζεται για τα παιδιά, αλλά είναι μια πολυμελής οικογένεια που δυσκολεύεται πολύ οικονομικά και χρειάζεται στήριξη», δήλωσε ο δικηγόρος στο cretalive.gr. Όπως σημείωσε, ο 44χρονος πατέρας έχει αναπηρία 65% λόγω καρδιολογικών προβλημάτων και εργάζεται περιστασιακά, ενώ η σύζυγός του λαμβάνει επίδομα. Η οικογένεια διαμένει σε διαμέρισμα εργατικών κατοικιών, το οποίο έχει αγοράσει.

Ο δικηγόρος επιβεβαίωσε επίσης ότι ο 44χρονος είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης 20 ημερών στα Χανιά λόγω επαναλαμβανόμενων επεισοδίων ενδοοικογενειακής βίας με τη σύζυγο. «Με την ποινική διαμεσολάβηση και το πρόγραμμα που παρακολούθησαν, η σχέση τους βελτιώθηκε», σημείωσε.

Από τα οκτώ παιδιά, ηλικίας 2 έως 15 ετών, τα πέντε είναι κοινά, ενώ τα τρία μεγαλύτερα προέρχονται από τον πρώτο γάμο της μητέρας. Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2018 και, σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο 44χρονος μεγάλωσε τα τρία παιδιά της συντρόφου του «σαν δικά του».

Αναφερόμενος σε επεισόδιο πριν από τρία χρόνια, όταν ένα παιδί 2,5 ετών είχε καταναλώσει ηρεμιστικά και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ Παίδων, ο δικηγόρος έκανε λόγο για «ατυχές περιστατικό». Όπως είπε, το παιδί βρήκε τα χάπια στο πάτωμα σε σπίτι που ήταν υπό μετακόμιση και τα κατάπιε θεωρώντας ότι ήταν καραμέλες. Η μητέρα, σύμφωνα με τον ίδιο, το μετέφερε άμεσα στο νοσοκομείο.

Όσον αφορά τη γειτόνισσα που κατέθεσε στοιχεία για κακοποίηση, ο δικηγόρος υποστήριξε ότι «υπάρχουν θέματα προσωπικού χαρακτήρα» που θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο.

Τα παιδιά έχουν μεταφερθεί στη φροντίδα της γιαγιάς, ενώ το ζευγάρι παραμένει υπό κράτηση έως τη δίκη της Παρασκευής 6 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν είχαν σχηματιστεί εις βάρος της οικογένειας δικογραφίες από την Ασφάλεια Ηρακλείου για έκθεση ανηλίκων. Επιπλέον, το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε αποστείλει τέσσερις αναφορές στις αρμόδιες υπηρεσίες την περίοδο 2022–2025, με την πρώτη να χαρακτηρίζεται «κατεπείγουσα».

