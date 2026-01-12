Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε ο 54χρονος πατέρας που κατηγορείται για βιασμό και κακοποίηση των δύο θυγατέρων του

Στη φυλακή οδηγήθηκε, μετά την απολογία του, ο 54χρονος που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών του, με ανακρίτρια και εισαγγελέα να κρίνουν ότι συντρέχουν λόγοι προσωρινής κράτησης.

12 Ιαν. 2026 13:42
Pelop News

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα προφυλακίστηκε ο 54χρονος πατέρας που κατηγορείται για βιασμό και κακοποίηση των δύο θυγατέρων του, μετά την απολογία του στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο το πρωί της Δευτέρας, υπό ισχυρά μέτρα ασφαλείας, και ολοκλήρωσε την απολογία του λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ωστόσο οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές, οι οποίες αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η υπεράσπιση υπέβαλε επίσημο αίτημα για τη διενέργεια εξέτασης DNA. Ο 54χρονος φέρεται να υποστηρίζει ότι τα αποτελέσματα θα αποδείξουν την αθωότητά του τόσο σε σχέση με το βρέφος της 24χρονης κόρης του όσο και ως προς τις πράξεις βιασμού που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή απολογήθηκε και η 42χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για πρόκληση σωματικών βλαβών. Με απόφαση των δικαστικών αρχών αφέθηκε ελεύθερη, με περιοριστικούς όρους που περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση προσέγγισης των παιδιών της.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με ιδιαίτερη προσοχή λόγω της σοβαρότητας των καταγγελιών και της εμπλοκής ανηλίκων.

