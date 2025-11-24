Ηράκλειο: Σοκ και θλίψη για την απώλεια της 2χρονης Εφραιμίας – Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο Βενιζέλειο

Βαθύ πένθος στην Τύλισο για τον θάνατο της 2χρονης Εφραιμίας, που μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο μελανιασμένη και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η οικογένεια, που ήδη δοκιμάστηκε από τα σοβαρά προβλήματα υγείας του παιδιού, δεν μπορεί να πιστέψει την απώλεια.

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όταν η 2χρονη Εφραιμία από την Τύλισο μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τη σώσουν. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες ανάνηψης, το παιδί δεν ανταποκρίθηκε, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά του και στην τοπική κοινωνία.

Η μικρή Εφραιμία, μόλις δύο ετών, έφυγε πρόωρα από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και ολόκληρη την Τύλισο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, το παιδί μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, εμφανώς μελανιασμένο. Οι γιατροί έσπευσαν άμεσα να το περιθάλψουν, επιχειρώντας για πολλή ώρα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

Παρά τις απανωτές προσπάθειες, η μικρή δεν μπόρεσε να επανέλθει. Μετά την ανακοίνωση του θανάτου της, το νοσοκομείο συγκλονίστηκε από τις αντιδράσεις της οικογένειας, που θύμιζαν –όπως περιγράφουν άνθρωποι που ήταν παρόντες– σκηνές αρχαίας τραγωδίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το νοσοκομείο και την αστυνομία, η Εφραιμία αντιμετώπιζε σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα από πολύ μικρή ηλικία και είχε υποβληθεί σε δύο καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Η οικογένεια, που έχει ακόμη δύο παιδιά, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πως έχασε τόσο ξαφνικά το μικρό αγγελούδι της.

Η κηδεία του παιδιού θα τελεστεί σήμερα στις 3:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Τύλισο, ενώ η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 3:00 μ.μ.

