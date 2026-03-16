Ηράκλειο: Στη σύλληψη 15χρονου που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα – Πιστόλι κρότου στο ντουλαπάκι
Στη σύλληψη ενός 15χρονου προχώρησαν αστυνομικοί σε περιοχή του δήμου Αρχανών-Αστερουσίων στο Ηράκλειο, όταν τον εντόπισαν να οδηγεί αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα. Κατά τον έλεγχο στο όχημα, οι Αρχές βρήκαν και κατέσχεσαν πιστόλι κρότου, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου ένας 15χρονος σε περιοχή του δήμου Αρχανών-Αστερουσίων στο Ηράκλειο, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο χωρίς να διαθέτει άδεια οδήγησης.
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο ντουλαπάκι του οχήματος ένα πιστόλι κρότου, το οποίο κατασχέθηκε. Η υπόθεση πήρε άμεσα τον δρόμο της δικαιοσύνης, με τον ανήλικο να συλλαμβάνεται για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν.
Για το ίδιο περιστατικό συνελήφθη και ο 42χρονος πατέρας του 15χρονου, ο οποίος κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
