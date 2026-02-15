Ηράκλειο: Στο έλεος των ανέμων, ακυρώθηκαν πτήσεις

Στο έλεος των θυελλωδών ανέμων βρίσκεται από το πρωί η Κρήτη καθώς έχουν σημειωθεί αρκετά μικροπροβλήματα από την κακοκαιρία σε διάφορες περιοχές του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, προβλήματα έχουν καταγραφεί και στις πτήσεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου καθώς υπήρξαν αρκετές καθυστερήσεις με τα αεροπλάνα να μην μπορούν να προσγειωθούν εξαιτίας των ισχυρών νοτιάδων. Μάλιστα, ένα αεροσκάφος μετά από αρκετές άκαρπες προσπάθειες προωθήθηκε στα Χανιά όπου και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο «Ι. Δασκαλογιάννης».

Παράλληλα, μία αεροπορική πτήση ακυρώθηκε.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ένα δέντρο έπεσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Την ίδια ώρα, φράχτες σήμανσης που βρίσκονται σε έργα της ΔΕΥΑΗ στο Ηράκλειο έπεσαν από τους ισχυρούς ανέμους.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το μετεωρολογικό μοντέλο πολύ υψηλής ανάλυσης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr τοπικά στα βόρεια τμήματα του νησιού οι ριπές ανέμου θα προσεγγίσουν και πιθανόν θα ξεπεράσουν τα 100 km/h.

