Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 17χρονος από μέθη σε σχολική εκδρομή – Τρεις συλλήψεις

Ένας 17χρονος μαθητής από την Αθήνα που συμμετείχε σε εκπαιδευτική εκδρομή στο Ηράκλειο της Κρήτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης.

Για το περιστατικό, συνελήφθησαν η συνοδός καθηγήτρια, ο ιδιοκτήτης ενός εστιατορίου και ένας σερβιτόρος.

Όλα έγιναν το βράδυ του Σαββάτου όταν οι μαθητές κάθισαν για φαγητό σε κεντρικό εστιατόριο του Ηρακλείου. Μετά το φαγητό ένας 17χρονος φαίνεται πως κατανάλωσε αλκοόλ μέσα στο μαγαζί. Το αποτέλεσμα ήταν ο ανήλικος να αισθανθεί αδιαθεσία και να χρειαστεί να μεταφερθεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου για τις πρώτες βοήθειες.

Ο ανήλικος μαθητής είναι καλά στην υγεία και λίγες ώρες αργότερα έλαβε εξιτήριο.

Οι αστυνομικοί που ενημερώθηκαν για το περιστατικό πέρασαν χειροπέδες στην 53χρονη καθηγήτρια που συνόδευε τα παιδιά, στον 39χρονο ιδιοκτήτη του εστιατορίου και στον 27χρονο σερβιτόρο.

Και οι τρεις θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου.

