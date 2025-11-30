Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 17χρονος από μέθη σε σχολική εκδρομή – Τρεις συλλήψεις

Για το περιστατικό, συνελήφθησαν η συνοδός καθηγήτρια, ο ιδιοκτήτης ενός εστιατορίου και ένας σερβιτόρος.

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 17χρονος από μέθη σε σχολική εκδρομή - Τρεις συλλήψεις
30 Νοέ. 2025 11:39
Pelop News

Ένας 17χρονος μαθητής από την Αθήνα που συμμετείχε σε εκπαιδευτική εκδρομή στο Ηράκλειο της Κρήτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης.

Για το περιστατικό, συνελήφθησαν η συνοδός καθηγήτρια, ο ιδιοκτήτης ενός εστιατορίου και ένας σερβιτόρος.

Όλα έγιναν το βράδυ του Σαββάτου όταν οι μαθητές κάθισαν για φαγητό σε κεντρικό εστιατόριο του Ηρακλείου. Μετά το φαγητό ένας 17χρονος φαίνεται πως κατανάλωσε αλκοόλ μέσα στο μαγαζί. Το αποτέλεσμα ήταν ο ανήλικος να αισθανθεί αδιαθεσία και να χρειαστεί να μεταφερθεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου για τις πρώτες βοήθειες.

Ο ανήλικος μαθητής είναι καλά στην υγεία και λίγες ώρες αργότερα έλαβε εξιτήριο.

Οι αστυνομικοί που ενημερώθηκαν για το περιστατικό πέρασαν χειροπέδες στην 53χρονη καθηγήτρια που συνόδευε τα παιδιά, στον 39χρονο ιδιοκτήτη του εστιατορίου και στον 27χρονο σερβιτόρο.

Και οι τρεις θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:01 Έτοιμος για έναν ακόμα τίτλο ο Λιονέλ Μέσι – Στον τελικό με την Ίντερ Μαϊάμι
12:51 Ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης στις εκδηλώσεις για τον Άγιο Ανδρέα με μήνυμα για την ειρήνη
12:41 Στο Φανάρι ο Πάπας Λέων Β’ για τη θρονική εορτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης
12:30 Ελένη Φουρέιρα για Αλμπέρτο Μποτία: «Ήταν επιλογή ζωής»
12:18 Θεσσαλία: Ξεκίνησαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις με μπλόκα σε Λάρισα, Καρδίτσα και Τρίκαλα
12:09 Πάτρα: Αγωνία για τον 27χρονο Κωνσταντίν Νανούση – Εξαφανίστηκε μετά την αποφυλάκισή του
12:00 Πάτρα: Ιδού γιατί αρνήθηκε η Γκίλφοϊλ να έρθει στο Πανεπιστήμιο Πατρών για τον Ελπιδοφόρο
11:51 Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ: Με στόχο τη νίκη οι Θεσσαλονικείς κόντρα στην πιο εντυπωσιακή ομάδα της φετινής Super League
11:39 Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 17χρονος από μέθη σε σχολική εκδρομή – Τρεις συλλήψεις
11:29 Πάτρα: Έδιναν αλκοόλ σε πέντε ανήλικους – Συνελήφθησαν ιδιοκτήτρια και υπεύθυνος καταστήματος
11:27 Τροχαίο στη Λούτσα: «Πολύ πιθανό να ήταν μεθυσμένος ο οδηγός» λέει ο θείος του 24χρονου που σκοτώθηκε
11:18 Άδωνις Γεωργιάδης: Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Τσίπρα για τη διαφήμιση
11:09 Άρειος Πάγος: Επικύρωση ποινής σε συμβολαιογράφο για κύκλωμα ψευδών αναγνωρίσεων παιδιών σε Πάτρα και Ρίο
11:01 Πάτρα: Οι δηλώσεις των πολιτικών για τον εορτασμό του Αγίου Ανδρέα ΒΙΝΤΕΟ
10:57 Παναιτωλικός – Ολυμπιακός: Δοκιμάζεται στο Αγρίνιο ο πρωτοπόρος μετά τη Ρεάλ
10:49 Χατζηδάκης: Οι αγροτικές επιδοτήσεις φέτος θα φτάσουν τα 3,3 δισ. ευρώ
10:37 Πορτογαλία – Ελλάδα: Για το 2/2 στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ η Εθνική
10:33 Ο λαμπρός εορτασμός του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα μέσα από φωτογραφίες
10:22 Μητσοτάκης: «Ο Δεκέμβριος θα είναι μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης των αγροτών»
10:07 Πάτρα – Υψηλά Αλώνια: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στη Χαραλάμπη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 29/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ