Ηράκλειο: Σύλληψη υπεύθυνης καταστήματος για πώληση αλκοόλ σε ανήλικο

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κοινωνική εκδήλωση

Αλκοόλ
21 Δεκ. 2025 12:18
Pelop News

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μινώα Πεδιάδας στο Ηράκλειο προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου 20/12/2025 στη σύλληψη μιας 53χρονης γυναίκας, υπεύθυνης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η κατηγορία αφορά παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης στο κατάστημα, ανήλικος κατανάλωσε αλκοόλ, με αποτέλεσμα να χρειαστεί μεταφορά στο εφημερεύον νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδας.

