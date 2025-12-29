Ηράκλειο: Συνελήφθη 35χρονος για κλοπές τσαντών και καταστημάτων

Ο 35χρονος το βράδυ της περασμένης Παρασκευής άρπαξε από όχημα μια τσάντα με χρήματα και προσωπικά έγγραφα. Αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν εχθές (28/12) και από την προανάκριση προέκυψε πως είχε διαπράξει ακόμα δύο κλοπές.

Ηράκλειο: Συνελήφθη 35χρονος για κλοπές τσαντών και καταστημάτων
29 Δεκ. 2025 19:52
Pelop News

Συνελήφθη στο Ηράκλειο Κρήτης 35χρονος αλλοδαπός για κλοπές τσαντών και καταστημάτων.

Ο 35χρονος το βράδυ της περασμένης Παρασκευής άρπαξε από όχημα μια τσάντα με χρήματα και προσωπικά έγγραφα. Αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν εχθές (28/12) και από την προανάκριση προέκυψε πως είχε διαπράξει ακόμα δύο κλοπές.

Συγκεκριμένα το βράδυ της Πέμπτης (18/12) προκαλώντας φθορές αφαίρεσε από επιχείρηση το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ και την παραμονή των Χριστουγέννων αφαίρεσε τσάντα πεζής γυναίκας που περιείχε χρηματικό ποσό 1.000 ευρώ, προσωπικά έγγραφα και τραπεζικές κάρτες.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, χρηματικό ποσό 105 ευρώ και κινητό τηλέφωνο. Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

