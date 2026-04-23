Ηράκλειο: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της δολοφονίας της Ελευθερίας Γιακουμάκη, το «μήνυμα» του δράστη στον γιο της

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της γυναικοκτονίας της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, μητέρας τριών παιδιών, η οποία έπεσε νεκρή από τα πυρά του 39χρονου πρώην συντρόφου της στο Ηράκλειο. Ο δράστης, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε, φέρεται να έδρασε βάσει ενός αρρωστημένου σχεδίου, αδυνατώντας να αποδεχθεί τον χωρισμό τους.

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της περασμένης Κυριακής, όταν ο 39χρονος έπεισε το θύμα να τον συναντήσει «για τελευταία φορά» στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα στις Δαφνές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ:

Στις 11:06 , ο δράστης την πλησίασε στο παράθυρο του συνοδηγού και την πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι με εννιάρι πιστόλι.

Ακολούθησε μια προσπάθεια απόκρυψης του εγκλήματος, με τον δράστη να μεταφέρει τη σορό της 43χρονης στη θέση Αγία Βαρβάρα και να εγκαταλείπει εκεί το αυτοκίνητό της.

Το παραπλανητικό μήνυμα

Σε μια προσπάθεια να κερδίσει χρόνο, ο δράστης χρησιμοποίησε το κινητό του θύματος στις 7 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στέλνοντας ένα κωδικοποιημένο μήνυμα στον γιο της, προσποιούμενος τη μητέρα του. Ωστόσο, η κινητοποίηση της Ασφάλειας ήταν άμεση. Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν κάθε κίνηση του 39χρονου, από τη στιγμή της δολοφονίας μέχρι τη μεταφορά του οχήματος.

Όταν οι αστυνομικοί τον κάλεσαν για συμπληρωματική κατάθεση το απόγευμα της Τρίτης, παρουσιάζοντάς του τα στοιχεία από τις κάμερες, ο 39χρονος αντιλήφθηκε ότι ο κλοιός είχε κλείσει. Επιστρέφοντας στον χώρο του, έθεσε τέρμα στη ζωή του με μια κυνηγετική καραμπίνα.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του 9αριού πιστολιού που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία, το οποίο ο δράστης φρόντισε να εξαφανίσει πριν την αυτοκτονία του.

