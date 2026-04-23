Ηράκλειο: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της δολοφονίας της Ελευθερίας Γιακουμάκη, το «μήνυμα» του δράστη στον γιο της

Το χρονικό της δολοφονίας της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στο Ηράκλειο. Το ραντεβού θανάτου, οι κινήσεις του δράστη και η αυτοκτονία του.

23 Απρ. 2026 10:56
Pelop News

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της γυναικοκτονίας της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, μητέρας τριών παιδιών, η οποία έπεσε νεκρή από τα πυρά του 39χρονου πρώην συντρόφου της στο Ηράκλειο. Ο δράστης, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε, φέρεται να έδρασε βάσει ενός αρρωστημένου σχεδίου, αδυνατώντας να αποδεχθεί τον χωρισμό τους.

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της περασμένης Κυριακής, όταν ο 39χρονος έπεισε το θύμα να τον συναντήσει «για τελευταία φορά» στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα στις Δαφνές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ:

  • Στις 11:06, ο δράστης την πλησίασε στο παράθυρο του συνοδηγού και την πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι με εννιάρι πιστόλι.

  • Ακολούθησε μια προσπάθεια απόκρυψης του εγκλήματος, με τον δράστη να μεταφέρει τη σορό της 43χρονης στη θέση Αγία Βαρβάρα και να εγκαταλείπει εκεί το αυτοκίνητό της.

Το παραπλανητικό μήνυμα

Σε μια προσπάθεια να κερδίσει χρόνο, ο δράστης χρησιμοποίησε το κινητό του θύματος στις 7 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στέλνοντας ένα κωδικοποιημένο μήνυμα στον γιο της, προσποιούμενος τη μητέρα του. Ωστόσο, η κινητοποίηση της Ασφάλειας ήταν άμεση. Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν κάθε κίνηση του 39χρονου, από τη στιγμή της δολοφονίας μέχρι τη μεταφορά του οχήματος.

Όταν οι αστυνομικοί τον κάλεσαν για συμπληρωματική κατάθεση το απόγευμα της Τρίτης, παρουσιάζοντάς του τα στοιχεία από τις κάμερες, ο 39χρονος αντιλήφθηκε ότι ο κλοιός είχε κλείσει. Επιστρέφοντας στον χώρο του, έθεσε τέρμα στη ζωή του με μια κυνηγετική καραμπίνα.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του 9αριού πιστολιού που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία, το οποίο ο δράστης φρόντισε να εξαφανίσει πριν την αυτοκτονία του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:00 Πάτρα – Λαϊκές Αγορές: Όχι κατάργηση, αλλά νέο σχέδιο για να αντέξει η πόλη – Τι λένε οι κάτοικοι και το Σωματείο Λαϊκών Αγορών
13:49 Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν εισπράττει τα πρώτα διόδια εν μέσω γεωπολιτικής έντασης
13:49 Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο ο Παύλος Ασλανίδης – Ζήτησε κακούργημα για τον Καραμανλή
13:41 Τα αδέσποτα, εμείς και η πολιτεία!
13:38 Επαγγελματίες εκπαίδευσης και φροντίδας συναντούν γονείς στην Πάτρα – Εκδήλωση στις 13 Μαΐου
13:38 Μπελέρης κατά Ράμα: «Περιφρονεί το κράτος δικαίου και αλλοιώνει τη λαϊκή βούληση»
13:30 Το Βατικανό ψάχνει εργαζόμενους στην πλατφόρμα «Work with Us»
13:26 Μαρινάκης: Κανονικά στα ψηφοδέλτια της ΝΔ οι βουλευτές με άρση ασυλίας
13:17 Ντομπρόβσκις προς Μητσοτάκη: αξιοσημείωτη η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας
13:07 Το Ιράν έλαβε τα πρώτα έσοδα από τα διόδια στα στενά του Ορμούζ, τι σημαίνει αυτό
13:04 Πάτρα: Παρουσιάζεται το βιβλίο της Φιλιώς Τόλια για τον Πολιτικό Επίτροπο στον ΔΣΕ
13:01 Μεσολόγγι: Σύλληψη άνδρα με κάνναβη, εντοπίστηκε και δενδρύλλιο στην οικία του
13:00 Πάτρα: Δυναμικό μήνυμα επιστροφής του Τσίπρα από την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας πρωτοβουλίας
12:55 Σπουδαία διάκριση για τον Ικαρο Καστριτσίου
12:52 Στα χέρια της Δίωξης στο Αγρίνιο άνδρας με κάνναβη, σιδερογροθιά και γκλομπ
12:50 Το υπερταμείο ξεκινά τον διαγωνισμό για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια, δείτε πότε λήγει η διορία
12:46 Καλλιθέα: Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στα γραφεία του ΕΦΚΑ
12:44 ΗΠΑ: «Συναγερμός» για σκουλήκι… άλτη που δεν καταστρέφεται
12:42 Λεχαινά: Συνελήφθη οδηγός μοτοσικλέτας χωρίς πινακίδα και με αλλοιωμένα στοιχεία οχήματος
12:39 Αιφνιδιαστική επίσκεψη του Πρίγκιπα Χάρι στην Ουκρανία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ