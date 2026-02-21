Ηράκλειο: Το «επίδομα χρυσαφικών» άδειασε μπιζουτιέρα 65χρονης – Παρέδωσε τα κοσμήματά της σε δήθεν λογιστή

Νέα μορφή τηλεφωνικής απάτης καταγράφηκε στο Ηράκλειο, με επιτήδειους να «εφευρίσκουν» ανύπαρκτο επίδομα και να αποσπούν κοσμήματα από ανυποψίαστη γυναίκα. Η 65χρονη πείστηκε και παρέδωσε την περιουσία της σε άγνωστο άνδρα.

21 Φεβ. 2026 15:48
Ένα ακόμη περιστατικό εξαπάτησης ερευνά η Αστυνομία στο Ηράκλειο, όπου άγνωστοι επιχείρησαν –και κατάφεραν– να αποσπάσουν κοσμήματα από 65χρονη γυναίκα, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα ένα ανύπαρκτο «επίδομα χρυσαφικών».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα δέχθηκε τηλεφώνημα από άνδρα που της συστήθηκε ως λογιστής. Ο ίδιος της ανέφερε ότι δικαιούται οικονομική ενίσχυση, αρκεί να καταγραφούν τα χρυσαφικά που διαθέτει, προκειμένου –όπως υποστήριξε– να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την καταβολή του ποσού.

Η 65χρονη πείστηκε και συμφώνησε να συναντηθεί με τον δήθεν λογιστή. Λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκε στην οικία της άγνωστος άνδρας, στον οποίο παρέδωσε την μπιζουτιέρα με όλα της τα κοσμήματα.

Όταν διαπίστωσε ότι δεν καταβλήθηκε κανένα επίδομα και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει ξανά με τον καλούντα, αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης και κατήγγειλε το περιστατικό στις Αρχές.

Οι δράστες αναζητούνται, ενώ τα κοσμήματα παραμένουν άφαντα.

