Ηράκλειο: Το «επίδομα χρυσαφικών» άδειασε μπιζουτιέρα 65χρονης – Παρέδωσε τα κοσμήματά της σε δήθεν λογιστή

Ένα ακόμη περιστατικό εξαπάτησης ερευνά η Αστυνομία στο Ηράκλειο, όπου άγνωστοι επιχείρησαν –και κατάφεραν– να αποσπάσουν κοσμήματα από 65χρονη γυναίκα, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα ένα ανύπαρκτο «επίδομα χρυσαφικών».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα δέχθηκε τηλεφώνημα από άνδρα που της συστήθηκε ως λογιστής. Ο ίδιος της ανέφερε ότι δικαιούται οικονομική ενίσχυση, αρκεί να καταγραφούν τα χρυσαφικά που διαθέτει, προκειμένου –όπως υποστήριξε– να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την καταβολή του ποσού.

Η 65χρονη πείστηκε και συμφώνησε να συναντηθεί με τον δήθεν λογιστή. Λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκε στην οικία της άγνωστος άνδρας, στον οποίο παρέδωσε την μπιζουτιέρα με όλα της τα κοσμήματα.

Όταν διαπίστωσε ότι δεν καταβλήθηκε κανένα επίδομα και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει ξανά με τον καλούντα, αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης και κατήγγειλε το περιστατικό στις Αρχές.

Οι δράστες αναζητούνται, ενώ τα κοσμήματα παραμένουν άφαντα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



