Ηράκλειο: «Βουτιά» από τα Ενετικά Τείχη -19χρονος Γερμανός με σοβαρά τραύματα

Ένας 19χρονος υπήκοος Γερμανίας τραυματίστηκε σοβαρά τα ξημερώματα της Τρίτης 13 Ιανουαρίου 2026, όταν έπεσε από ύψος περίπου 15 μέτρων από τα Ενετικά Τείχη στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1:30 π.μ., στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή του αγάλματος του Ελευθέριου Βενιζέλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός διέμενε σε ξενοδοχείο της περιοχής και προχώρησε σε απόπειρα αυτοκτονίας πηδώντας στο κενό.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το συμβάν ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο και διασώστες, οι οποίοι παρέλαβαν τον 19χρονο και τον μετέφεραν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρά κατάγματα στα κάτω άκρα. Ο νεαρός νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού.

