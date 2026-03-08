Ηρακλής-Παναθηναϊκός 76-74: Ροπαλιά με buzzer beater του Ντέιβις

Ο Ηρακλής έκανε τεράστια έκπληξη στο Ιβανώφειο κερδίζοντας 76-74 τον Παναθηναϊκό και προκάλεσε νέο σοκ για την ομάδα του Αταμάν στη Θεσσαλονίκη, μετά την ήττα από τον Άρη Betsson.

Οι παίκτες του Ηρακλή δεν τα παράτησαν ποτέ στο Ιβανώφειο και επέστρεψαν από το -21 (29-50) για να σοκάρουν τον Παναθηναϊκό για ακόμα μία φορά στη φετινή GBL. Ο Έντλερ-Ντέιβις με καλάθι στην εκπνοή του αγώνα χάρισε τεράστια νίκη στους Θεσσαλονικείς και προκάλεσε πανικό στις τάξεις των φιλάθλων της ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός χαλάρωσε στο δεύτερο ημίχρονο και ειδικότερα στην τελευταία περίοδο και έδωσε την ευκαιρία στον Ηρακλή να μειώσει τη διαφορά και να ισοφαρίσει σε 70-70. Ο Ναν προσπάθησε με διαδοχικούς πόντους να δώσει το ροζ φύλλο αγώνα στην ομάδα του Αταμάν, όμως η πράσινη άμυνα δεν σταματούσε τίποτα.

Ο Μωραΐτης κέρδισε φάουλ από τον Ρογκαβόπουλο και έκανε το 74-74 με δύο εύστοχες βολές στα 40” πριν το φινάλε. Το «τριφύλλι» έχασε την τελευταία του επίθεση και έδωσε την ευκαιρία στους γηπεδούχους να πάρουν το ματς.

Ο «γηραιός» κυκλοφόρησε με ψυχραιμία έχοντας το μομέντουμ του αγώνα, ο Έντλερ-Ντέιβις βρέθηκε με λίγο χώρο κάτω από το καλάθι και τελείωσε υπέροχα τη φάση, χωρίς να αφήνει την ευκαιρία στους πράσινους να απαντήσουν.

